Em novo podcast, Luciana Gimenez conta experiências sexuais inusitadas

Com Tatá Estanieck como convidada, Luciana Gimenez falou sobre sexo em lugares públicos

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu a influenciadora Tata Estanieck em seu novo podcast 'Bagaceira Chique'. Ela contou algumas intimidades sexuais de sua vida, assim como questionou a loira sobre as dela com o marido Julio Cocielo.

Diretona, a modelo perguntou: "Grávida transa?". "Não é à toa que eu tô assim", disse aos risos falando sobre o barrigão de oito meses. A apresentadora, então, questionou sobre fazer sexo durante a gestação e lembrou que tem homens que têm aflição relacionado ao bebê. "Eu não senti muita diferença, a gente faz quando dá, mas a noite grávida tá cansada".

Falando em ter relações em lugares inusitados, ela contou que já fez em um avião."Eu já. Não era jato", contou Gimenez. Ela e Tatá também disseram que nunca chegaram aos 'finalmentes' em uma sala de cinema.

"Na festa de um amigo você pode ir ao banheiro", sugeriu a apresentadora. "Ninguém vai te convidar mais para ir", continuou, brincando.

A modelo questionou Tata se ela era ciumenta com o marido. "Eu já fui mais, porque no começo do relacionamento as pessoas não respeitavam muito, com fã nunca. Eu falava 'Gente, quando ele era caído ninguém queria, comprei na planta esse apartamento, agora que ficou pronto'. Já tive mais no começo, qualquer começo de relacionamento tem insegurança, até se adaptar", disse ela que relembrou que eles foram morar juntos com apenas seis meses de namoro estavam se conhecendo. Hoje ela afirma que todos a respeitam.

