Em meio a processo de adoção, Aline Wirley fala sobre relação dos filhos

Aline Wirley e Igor Rickli estão prestes a se tornar oficialmente pais de mais duas crianças; a cantora compartilhou relato nas redes sociais

Aline Wirley e Igor Rickli estão na reta final do processo de adoção de duas crianças. E na última terça-feira, 28, a cantora compartilhou fotos das crianças brincando pela casa e comentou como está sendo o relacionamento entre os filhos nesse processo, vale lembrar que eles são pais de Antônio, de nove anos.

"É muito especial ver eles integrados, num processo de adaptação dos três. A medida que o tempo vai passando, vejo que eles estão construindo uma ponte estruturada na confiança, no respeito, no afeto, na irmandade e no amor. Uma relação construída nos detalhes", disse a artista.

"São muitos os processos e agora são irmãos. Irmãos são irmãos, rola briga, ciúmes, meu Deus, às vezes é um grande caos. Outras vezes, como esse momento, é só alegria e risadas infinitas pela casa. Quanta coisa nós cinco estamos aprendendo, quando amor cabe no peito. A vida ganhou novas cores, novos sons, novo cheiro, novo jeito, e essa é a melhor vida que eu poderia ter", completou a ex-BBB.

O casal de estrelas adotaram os dois filhos em Manaus no final do ano passado. Logo no início do convívio com os irmãos, Antônio contou como estava sendo a experiência: "É desafiador, principalmente com meu irmão. A gente compete um pouquinho, mas tudo bem. E a minha irmã, ela gosta de arrumar uma briga comigo, uma briga de irmãos, aquela de brincadeira. Ela é muito espoleta", disse o menino.

Aline Wirley faz alerta após diagnóstico do filho: "Desesperador"

Aline Wirley usou as redes sociais para compartilhar sobre um susto que passou recentemente em sua família. Um de seus filhos com Igor Rickli, o ator mirim Antônio Caramelo, foi diagnosticado com dengue e outra inflamação associada à doença e a cantora aproveitou para fazer um alerta.

Por meio dos Stories no Instagram, ela falou sobre o aumento de casos de dengue no Brasil. "Percebi que sou atenta, mas acho que poderia ser mais com relação à proteção. Esqueço de passar repelente às vezes nas crianças, essa é a realidade, sendo muito honesta com vocês. Tem que virar um hábito passar o protetor solar e logo depois o repelente. É muito alto o índice de casos [de dengue] no Brasil no começo do ano", iniciou. Em seguida, a ex-BBB relatou que, há duas semanas, o filho teve complicações com a doença.