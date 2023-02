Em meio a prisão de Daniel Alves, Joana Sanz recebe carta de apoio

A modelo usou seu Instagram para compartilhar a mensagem de apoio em meio a prisão do marido, acusado de assédio sexual

Nesta segunda-feira, 13, Joana Sanz (29) usou seu Instagram para agradecer o apoio de um fã que a enviou uma carta, em meio à prisão do marido, Daniel Alves (39), acusado de estupro e agressão.

No seu story, a modelo mostrou a carta escrita à mão: "Não sei quem é, mas infinitamente obrigada por suas palavras", começou Joana. "Eu gostaria que as pessoas escrevessem cartas umas para as outras com mais frequência. Perdemos esse lindo costume com a tecnologia. Obrigada novamente por tanto apoio", disse.

Na carta o fã, que compartilha do mesmo sobrenome da modelo, escreveu: “Querida Joana, escrevo para você para de dar todo meu apoio e minhas condolências, rezo muito por você e também pela sua mãe. Eu também perdi meu pai a pouco tempo atrás por conta de um tumor. Me encantou ver você dançar com sua mãe….” começou a carta.

“Queria dizer que você não está sozinha. Sua mãe te abraça e te guia espiritualmente e a todos os seus anjos…Estou seguro de que vai superar as dificuldades do presente… Um abraço”, finalizou Alberto Sanz na carta.

Joana, está enfrentando uma barra após a morte da mãe, seguida da prisão do marido. O jogador é acusado de estupro após ir até uma boate em 30 de dezembro de 2022 e ter supostamente agredido sexualmente uma mulher, de 23 anos, que estava com ele no camarote. Até então, a juíza do caso afirmou que já tem provas suficientes para dizer que houve violência, mas ele ainda não foi julgado.

Em uma primeira declaração, o jogador negou todas as acusações: "Gostaria de negar tudo. Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus", afirmou ele ao programa espanhol Y Ahora Sonsoles.