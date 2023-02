Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz, se diz "partida por dentro"

Esposa de Daniel Alves compartilhou mensagem em meio aos rumores de pedido de divórcio

A esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, está enfrentando uma barra após a morte da mãe seguida da prisão do marido.

A modelo fez poucos pronunciamentos desde que o amado foi encarcerado e ainda não se sabe o futuro do casal, apesar da mídia espanhola revelar que ela teria pedido o divórcio, após ele não querer encontrá-la pessoalmente no presídio.

Nos stories, ela compartilhou uma mensagem sobre seus sentimentos. "Sim, ela sabe sorrir enquanto se parte por dentro", publicou em espanhol. Vale lembrar que ela excluiu as fotos com o marido de seu Instagram e disse estar sofrendo ameaças.

O jogador é acusado de estupro após ir até uma boate em 30 de dezembro de 2022 e ter supostamente agredido sexualmente uma mulher, de 23 anos, que estava com ele no camarote. Até então, a juíza do caso afirmou que já tem provas suficientes para dizer que houve violência, mas ele ainda não foi julgado.

O casal estava na Espanha, onde o suposto crime aconteceu, por conta da morte da mãe da modelo espanhola. Daniel estava jogando no Pumas, do México, mas teve o contrato rescindido pelo time após a polêmica.

Veja mensagem compartilhada por Joana Sanz: