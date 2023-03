Em meio à polêmica, Virginia Fonseca posa de biquíni e dispara: ''Limpei toda energia negativa''

Após polêmica com lançamento de maquiagem, Virginia Fonseca mostra fotos de viagem com a família e dá alfinetada nos haters

Em meio à polêmica após lançamento de maquiagem, a influenciadora digital Virginia Fonseca (23) usou as redes sociais para mostrar um pouco da viagem em família!

Curtindo temporada nos Estados Unidos, a empresária aproveitou para dar uma alfinetada nos críticos de plantão após os ataques que recebeu na web por conta do alto valor de sua base de lançamento e a qualidade do produto.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Virginia aparece de biquíni exibindo o abdômen trincado em praia ao lado do marido, Zé Felipe (24), e das filhas do casal, Maria Alice, de quase dois anos, e Maria Flor, de quatro meses.

"Que sábado maravilhoso, obrigada Deus!! Gratidão é a palavra que define!! Entrei no mar, mergulhei, limpei toda energia negativaaaa, comiiii bastante, tomei um vinhozinho e tudo isso na presença de pessoas especiais (faltando minha mãe, mas sei que ela tá curtindo bastante revivendo momentos com as amigas dela!!!!), e foi isso nossa manhã/tarde de sábado, mais tarde tem jantarzin e festinhaaaaa", disse a loira na postagem.

"Zero preocupação", "E o povo se matando por causa de preço e qualidade de base kkk", "A preocupação dela com as críticas dos invejosos sobre a base dela", "Tradução... Enquanto vocês falam, eu to gastando meus milhões", comentaram alguns seguidores.

Confira o post de Virginia Fonseca:

Poliana Rocha sai em defesa de Virginia após polêmica

Poliana Rocha (46) usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que sua nora, Virginia, vem recebendo pela internet. Recentemente, a influenciadora foi alvo de críticas depois que lançou uma maquiagem polêmica com promessa de se tratar de uma inovação no mercado nacional.

A esposa do cantor Leonardo (59), respondeu uma caixinha de perguntas: “Poli, você é uma querida. Como você fica vendo as pessoas atacando tanto a Virginia?”, uma fã questionou. Poliana abriu o coração: “Não gosto de me envolver, mas confesso que fico triste", escreveu.

