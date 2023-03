Poliana Rocha sai em defesa de Virginia após polêmica com maquiagem

Poliana Rocha defende a nora, Virginia, dos ataques após lançamento de maquiagem polêmica

Poliana Rocha (46) usou as redes sociais na última sexta-feira, 10, para desabafar sobre os ataques que sua nora, Virginia (23), vem recebendo pela internet. Recentemente, a influenciadora foi alvo de críticas depois que lançou uma maquiagem polêmica com a promessa de se tratar de uma inovação no mercado nacional.

Em seu stories, a esposa do cantor Leonardo (59), respondeu uma caixinha de perguntas: “Poli, você é uma querida. Como você fica vendo as pessoas atacando tanto a Virginia?”, uma fã questionou. Poliana abriu o coração: “Não gosto de me envolver, mas confesso que fico triste”, escreveu com um emoji de coração partido.

A jornalista ainda defendeu o lançamento da nora, que esteve entre os assuntos mais falados da internet na última semana: “Virginia é super exigente, criteriosa e jamais lançaria um produto que não atenderia suas expectativas”, a mãe do cantor Zé Felipe (24) escreveu e marcou a influenciadora na publicação.

Virginia aproveitou para republicar a declaração da sogra e agradeceu o apoio: “Obrigada, Poli!! Amo você!!! Vem com Deus”, escreveu com emoji de coração. A empresária espera Poliana para um encontro em Miami, onde ela e Zé Felipe estão curtindo com as crianças, depois de uma temporada nos parques de Orlando.

Virginia agradece apoio de Poliana - Reprodução/Instagram

Entenda a polêmica da base de Virginia:

Virginia foi alvo de polêmica depois de lançar uma base líquida para o rosto no valor de A 199,00 reais, segundo site oficial. A maquiagem faz parte de sua linha de cosméticos da WePink e promete ações protetoras para auxiliar nos cuidados de skincare, como indica a descrição do produto.

Mas o lançamento logo se tornou alvo de críticas pelo valor acima da média para o mercado nacional e pelas promessas dermatológicas. Em entrevista à CARAS Brasil, a doutoura Fernanda Nichelle, médica que atua na área estética, explicou o que é dermomake e se o produto de Virginia Fonseca realmente cumpre o que promete.