Em Dubai, Sabrina Petraglia curte passeio com os filhos e destino surpreende

Neste domingo, 19, a atriz Sabrina Petraglia (39), que se mudou recentemente com a família para Dubai, decidiu dividir com os seguidores em suas redes sociais o passeio que fez para curtir a companhia dos filhos Gael, de 3 anos, Maya, de 2, e Léo, de meses.

Ao lado das crianças e do maridão, Ramon Velasquez, ela visitou um dos aquários mais famosos do país arabe.

Usando look confortável, ela surgiu nos registros compartilhados em sua conta no Instagram com a herdeira nos braços, enquanto apreciava a imensidão de água. "Um pouquinho do nosso domingo", escreveu Sabrina na legenda.

Nos comentários, foram só elogios para a influenciadora: "Um ótimo domingo pra você", disse uma internauta. "Adoro vocês", falou outra. "Que lindos", escreveu uma terceira.

Comemoração!

Ainda na última semana, Sabrina Petraglia reuniu a família para comemorar o mesversário do filho, Léo, fruto de seu relacionamento com Ramón Velázquez.

A atriz, que atualmente mora em Dubai com a família, mostrou os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme Aladdin.

Em seu perfil no Instagram, Petraglia mostrou o filho mais velho, Gael (3), e o caçula fantasiados como o personagem principal da atração.

Na legenda, a artista celebrou mais um mês de vida do herdeiro. "10 meses do nosso Léo! E mais uma vez a alegria tomou conta da nossa festa. Que domingo bom! O desenho do Aladdin foi o tema escolhido pelo Gael. Tudo a ver com a região que moramos hoje. Gostaram? #Léo10Meses #Festa #Dubai", escreveu ela na legenda da publicação.