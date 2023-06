Em desabafo sincero, Billie Eilish fala sobre ataques a seu corpo

Billie Eilish falou sobre os comentários que recebe nas redes sociais e como isso a afeta

Billie Eilish voltou a falar sobre os ataques que recebe ao seu corpo e como isso a afetou. A artista afirmou que os comentários que recebe nas redes sociais a "machucam muito". Em entrevista à Vogue, a estrela disse que caso tivesse vivido a infância com a fama, e que a internet falasse sobre ela como atualmente, não seria capaz de existir.

“Se eu fosse mais nova, tipo, se a internet falasse de mim da forma como fazem agora quando eu tinha 11 anos, eu não seria nem capaz de existir, para ser honesta”, comentou.

“Eu gosto de mim mais do que eu costumava, e eu estou mais interessada em como eu me sinto do que em como eles [os haters] se sentem. Mas há também muita m**** que machuca os meus sentimentos”, completou a cantora.

Já há algum tempo, a cantora tem feito mudanças visíveis no seu estilo, marcado por roupas mais largas e isso chamou a atenção de seus fãs. Para Billie, trata-se da independência de ser quem ela quiser ser.

“Eu posso ser o que eu quiser quando eu quiser. Não preciso sempre provar que eu sou uma tomboy [por seu gosto por roupas largas]. Tipo, isso é o que eu sou, mas eu também sou esse tipo de garota. Eu também sou feminina, sexy, fofa, e também sou nenhuma dessas coisas”, afirmou.

Billie também refletiu sobre a roupa que usou no Met Gala. A cantora brincou que, após o evento, só pensava em trocar de roupa. Mas, tem experimentado coisas novas e mais femininas também: “Coloquei calças e uma jaqueta grande, um boné para trás e tênis. Me sinto tão poderosa assim. [...] Mas estou tentando me sentir mais confortável usando bastante maquiagem”, relatou.

Sempre honesta sobre assuntos sobre saúde mental e auto imagem, a cantora já comentou sobre suas inseguranças e ansiedades em relação ao corpo. Em entrevista concedida ao "The Times", em 2022, a jovem chegou a revelar que se refere ao seu corpo como seu "amigo feio”.

"Eu amo que meu corpo seja meu e que esteja comigo em todos os lugares que eu vou... Eu meio que penso no meu corpo como meu amigo, meu amigo feio".