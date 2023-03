Em clima romântico, Karoline Lima e Gui Araújo posam usando roupão

Em foto em frente ao espelho, influenciadores Karoline Lima e Gui Araújo compartilham intimidade com seguidores

Nesta terça-feira, 21, os influenciadores Karoline Lima (26) e Gui Araújo (35) decidiram elevar a temperatura da internet! Em um clima para lá de clima romântico, os pombinhos posaram em frente ao espelho bem coladinhos usando apenas roupões, aproveitando para mandar indireta aos haters.

“Escorpião [Gui] e áries [Karoline], como falam mal da gente…”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O casal de pombinhos não usava nada mais além do que o roupão, cobrindo apenas o necessário nas fotos quentes.

Os comentários foram inundados de elogios e brincadeiras dos fãs do casal de influenciadores. “É a Cecília que fala mal, isso é uma indireta, com certeza”, brincou um seguidor da loira. “Melhor combinação”, elogiou um outro internauta. “Militão perdeu legal”, relembrou uma terceira pessoa.

Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todas as cores para exaltar a perfeição do casal do momento. Outros muitos comentários foram brincando de que o perfil de Karoline pertence à sua filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão, pois a loira dedica muitos de seus posts para a pequena.

Veja a publicação da influenciadora Karoline Lima posando ao lado de Gui Araújo em clima romântico:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🫦 (@karolinel)



Mais filhos? Karoline Lima responde seguidor que perguntou se ela pretende ser mãe novamente: 'Não vem aí'

Recentemente, Karoline Lima revelou para seus seguidores que não pretende ser mãe novamente tão cedo. A modelo, que namora Gui Araújo (35), trocou o DIU e compartilhou com os seguidores a decisão de adiar a segunda maternidade. "Vim trocar o DIU. O Cecílio não vem aí. Mas eu pretendo ter mais um pituco só depois de casar", afirmou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!