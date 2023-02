Karoline Lima passa por procedimento e detalha planos sobre segundo filho

Karoline Lima é mãe de Cecília, com Éder Militão, e namora atualmente o influencer Gui Araújo

A influencer Karoline Lima (27) revelou para seus seguidores que não pretende ser mãe novamente tão cedo. A modelo trocou o DIU, nesta quinta-feira, 23, e compartilhou com os seguidores a decisão de adiar a segunda maternidade.

Ela tem Cecília, de sete meses, com o jogador da seleção brasileira Éder Militão (25), e namora atualmente o também influencer Gui Araújo (35).

"Vim trocar o DIU. O Cecílio não vem aí. Mas eu pretendo ter mais um pituco só depois de casar", afirmou Karoline.

A modelo havia tirado o DIU no começo do namoro com o zagueiro do Real Madrid a pedido dele, como mostrou na resposta do processo movido pelo ex contra ela. Agora, ela troca o dispositivo apenas por orientações médicas. "A primera disputa veio. Só o DIU foi R$ 1.094", contou.

Karoline Lima desabafa sobre críticas ao seu namoro

A influenciadora Karoline Lima, desabafou em seu Instagram a respeito das críticas que vem recebendo sobre o seu relacionamento com Gui Araújo. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, a loira recebeu a seguinte pergunta: "Como está lidando com as críticas ao seu namoro?"

Karol então respondeu: "A real é que eu prefiro que critiquem, contanto que eu esteja feliz", começou a explicação em seu story. "A gente acha um máximo um monte de relacionamento de mentira. De mídia. Eu cansei disso, sabe? Para ser sincera, eu nem ia postar nada com o Gui, mesmo estando com ele, porque estava bom demais tudo no off e na vida real, que é o que importa." desabafou.

Ela também contou que antes de compartilhar cliques, chegou a apagar diversas publicações. "Eu me perguntava se era realmente necessário trazer essa energia para dentro do que a gente tem. Só postei porque amo vocês e amo compartilhar a minha vida com vocês", explicou