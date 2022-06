Em clima junino, Vera Fischer relembra clique com a filha, Rafaela: ''Festa Junina na escola''

Vera Fischer lembrou com carinho de uma Festa Junina que foi ao lado da filha, Rafaela, quando ela ainda frequentava a escola

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 13h59

Nesta quinta-feira, 23, Vera Ficher (70) aproveitou o dia oficial do TBT e o clima junino, para lembrar com carinho de uma Festa Junina que foi com a filha, Rafaela (42), quando ela ainda era criança.

A atriz publicou um clique onde ela aparece toda caracterizada ao lado da herdeira, que também usava um vestido caipira, enquanto curtiam o evento que foi realizado na escola da menina.

Na legenda, Vera apenas escreveu: "TBT da Festa Junina na escola da Rafaelinha".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Deu saudades né?", falou outro. "Que foto linda!", escreveu um terceiro.

Confira os clique antigo que Vera Fischer publicou lembrando de uma Festa Junina que foi ao lado da filha, Rafaela: