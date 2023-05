Dalton Vigh celebra o último capítulo de 'Poliana Moça': "Fica a saudade"

Em clima de despedida, Dalton Vigh celebra sua trajetória em Poliana Moça; último capítulo vai ao ar nesta quarta-feira, 24, no SBT

Dalton Vigh (58) não poderia estar mais feliz com toda experiência que viveu ao ser um dos protagonistas na novela do SBT. No último capítulo de Poliana Moça, que vai ao ar nesta quarta-feira, 23, o ator que deu vida a Otto Pendleton, celebrou ao refletir sua participação nas duas fases da história que durou cinco anos na emissora de Silvio Santos.

"Hoje me despeço desse personagem que foi o que me acompanhou durante mais tempo em toda minha carreira. Fica a saudade do convívio diário com os bons amigos feitos durante essa jornada Espero que tenham se divertido com o jeito ranzinza e superprotetor do Otto, e aproveito para agradecer o carinho e cada mensagem. Nos veremos em breve, em novas aventuras", disse ela à CARAS Digital.

Há pouco tempo, Dalton também comentou sobre a parceria com a atriz Sophia Valverde (17), que interpretou a protagonista da trama. "Eu e a Sophia nos aproximamos bastante nessa segunda fase porque ela já estava uma adolescente, então a gente conversava mais... foi um laço que ficou. Eu considero a Sophia minha parente, minha sobrinha ou qualquer coisa assim. Tenho maior carinho por ela, falo que ela tem que se alimentar melhor... sou chato com ela. (Risos) Enfim, mas é tudo com amor e carinho. Foi um trabalho que me marcou bastante, vai ficar na minha memória para sempre", disse ele.

Vale lembrar que Poliana Moça será substituída por A Infância de Romeu e Julieta, nova novela adaptada de IrisAbravanel.