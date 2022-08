Ellen DeGeneres lamenta a morte da ex-namorada, Anne Heche

Ellen DeGeneres se pronuncia ao receber a notícia da morte da atriz Anne Heche, com quem namorou no final da década de 1990

A apresentadora Ellen DeGeneres deixou um recado nas redes sociais para lamentar a morte da atriz Anne Heche, que faleceu aos 53 anos após um grave acidente de carro. Nesta sexta-feira, 12, Ellen lamentou a despedida precoce.

“Este é um dia triste. Enviando todo meu amor para os filhos, familiares e amigos de Anne”, disse ela. As duas namoraram por três anos entre 1997 e 2000. Elas até chegaram a revelar o desejo de se casarem, mas se separaram pouco depois.

O ex-marido de Anne, James Tupper, também lamentou a morte da atriz nas redes sociais. “Te amo para sempre”, disse ele em um post. James é pai de um dos filhos de Anne, Atlas, de 13 anos. Ela também é mãe de Hommer, de 20 anos.

A morte de Anne Heche

A atriz Anne Heche, que atuou no filme Seis Dias, Sete Noites e na série Chicago P.D.: Distrito 21, faleceu aos 53 anos de idade após quase uma semana em coma. A estrela estava internada em estado crítico desde sexta-feira, 5, quando sofreu um grave acidente de carro. O carro dela colidiu contra uma casa e pegou fogo. Ela teve lesões no pulmão e queimaduras, e ficou em coma com ventilação mecânica.

Antes da morte ser anunciada, um representante da atriz informou que ela não deveria se recuperar. "Infelizmente, devido ao acidente, Anne Heche sofreu uma grave lesão cerebral anóxica e permanece em coma, em estado crítico. Ela não deve sobreviver. Queremos agradecer a todos por seus gentis desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no hospital West Hills", informou.

