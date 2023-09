Ellen Cardoso revela mágoa de Naldo com boatos: "Ficou bem mal"

Ellen Cardoso revela mágoa de Naldo com boatos; ela contou que marido quase entrou em depressão

A musa Ellen Cardoso revelou que Naldo ficou profundamente abalado ao ser vítima de piadas nas redes sociais. É que ele ficou com fama de "mentiroso" ao contar histórias de seu passado. A história não caiu bem.

Em entrevista ao ‘Sensacional’, a eterna Moranguinho desabafou. “No começo, ele ficou bem chateado. É a história real de vida dele, não é mentira. Transformaram toda a história dele e das coisas que ele viveu em meme, em deboche, então foi bem ruim. Ele ficou bem mal, teve uma semana em que ficou uns três dias em casa, sem falar, praticamente mudo”, relembra.

Ela disse que o marido chegou a ficar dias em silêncio. “Tudo isso serviu para contar a história dele para essa geração. Então, achei um ponto positivo, porque mesmo falando que era meme, fazendo piadinha, todo mundo foi pesquisar e viu que tudo que ele falava era verdade” , declarou.

Na mesma conversa, ela disse que não tem nenhuma memória positiva de sua participação em A Fazenda. “Pensava [em desistir], mas ao mesmo tempo te dá medo do fracasso. (...) Foi muito difícil segurar a onda pensando em tudo aqui de fora”, afirma ela. "Tomei bastante remédio para ansiedade. Meu cabelo caiu, estou fazendo tratamento, fez um buraco enorme e lá dentro [no reality] não percebi. Percebi que estava caindo, mas o buraco que fez na frente só percebi quando saí", declara.

A entrevista completa com Ellen Cardoso será exibida nesta quinta-feira (31) durante o Sensacional, programa apresentado por Daniela Albuquerque na RedeTV!.

Você sabia? Naldo e Ellen Cardoso renovaram os votos de casamento em 2021

Em 2021, Ellen Cardoso foi com o marido Naldo Benny para Cancún e decidiu surpreender o amado com mais uma renovação dos votos de casamento. Nas redes sociais, Ellen compartilhou diversos momentos da preparação e surgiu lindíssima com um lindo vestido branco. Além dela, a filha do casal foi a daminha da cerimônia, que foi realizada em frente ao mar.

"Mais um sim! Mais um dia inesquecível em nossas vidas,mais uma celebração do que nós move durante esses 11 anos AMOR. Obrigada a todos pelo carinho e por fazer desse dia mais que especial", escreveu na legenda da publicação.