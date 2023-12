Eliezer fala sobre dificuldade para tirar Viih Tube de casa: ‘Misericórdia’

'Já reservei motel e ela não quis ir', Eliezer explicou as razões pelas quais não tem saído muito com a mulher depois da maternidade

Eliezer abriu o jogo e em conversas com seus fãs que tem dificuldades de levar Viih Tube para sair. O ex-BBB contou nesta quarta-feira, 13, no Instagram que desde que tiveram Lua Di Felice, a youtuber não tem vontade de fazer passeios, e que ele "luta" para tirá-la de casa.

Em uma caixinha de perguntas um fã perguntou o porque do casal não aparecer mais em eventos, Eli então falou sobre a vontade de sair depois que a pequena chegou: “O problema não é nem o convite. Na maioria das vezes, ele existe. O problema é tirar a gente de casa kkkk. Eu ainda animo sair com mais facilidade mas tirar a dona vitória tube de casa, Só pela misericórdia”, disse.

"Quando completamos 1 ano juntos, queria fazer uma surpresa. Reservei um motel maravilhoso, um restaurante e adivinha... Ela não saiu de casa. Tentei de tudo, todas as desculpas, todas as chantagens possíveis e ela não saiu de casa. No final, fiquei puto da vida, falei qual era a surpresa e deitei para dormir", contou ele.

Viih também falou sobre não ir em um evento na noite desta terça-feira, 12, para curtir a companhia da filha. A youtuber é mãe de Lua Di Felice, de 8 meses, de seu relacionamento com Eli.

"Lua ficou meio gripadinha. No desespero de uma mãe de primeira viagem, já fico com medo de virar bronquiolite, piorar... chamei fisioterapia respiratória, o que foi ótimo, limpou tudo dela. Quis ficar com a minha filha, estava com saudade dela. Estava com a agenda de trabalho muito cheia. Sabe quando você não quer desgrudar?", disse.

Viih também contou que tinha se preparado para ir ao prêmio. "Nesse momento, não me senti à vontade para ir. Tinha visto roupa, tudo. Mãe é isso, tem dia que vai dar, tem dia que não vai dar", concluiu.

