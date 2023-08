Eduardo Sterblitch lamenta morte do avô: ''Imensa dor e já muitas saudades''

Comediante Eduardo Sterblitch anuncia a morte do avô, Georges Sterblitch, e presta homenagem nas redes sociais

O comediante Eduardo Sterblitch, um dos grandes destaques da série Os Outros, do Globoplay, anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 11, a morte de seu avô, Georges Sterblitch.

Ao publicar registros ao lado do avô, que era ginecologista e obstetra do Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o neto lamentou a partida e o elogiou, comentando também sobre a saudade desde já.

"É com imensa dor e já muitas saudades, que informamos Falecimento de Dr. Georges Sterblitch, francês e brasileiro, incrível como filho, sobrinho, marido, pai, avô, bisavô, médico incansável obstetra e ginecologista também, hospital Miguel Couto, protetor da Suípa e animais, amante de Paris e de Itatiaia… Que Deus, na forma que existir, o receba e zele por ele. Nós todos o amamos, cada um de uma forma e todas válidas e necessárias a seu tempo. Te amo, vô", disse Sterblitch em post no Instagram.

Louise D'Tuani encanta ao exibir detalhes do quartinho do filho com Eduardo Sterblitch

Mamãe de primeira viagem, a atriz Louise D'Tuani encheu seu feed de amor ao compartilhar com seus seguidores como é o quarto de seu filho, o pequeno Caetano, fruto do casamento com o comediante Eduardo Sterblitch!

Em sua conta no Instagram, a artista se derreteu ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes do cômodo do herdeiro. "O quartinho do Caetano ficou a coisa mais linda", declarou Louise ao legendar a postagem, que voltou a treinar 45 dias após dar à luz.

O quartinho do bebê foi todo decorado com bichinhos de tricô e crochê, inspirados no livro clássico O Pequeno Príncipe, obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, com paredes em azul e tons mais claros, móveis brancos de madeira e tapete colorido.