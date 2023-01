Eduardo Leite se declara para o namorado ao tomar posse no Rio Grande do Sul

Durante o momento de sua posse, governador eleito no Rio Grande do Sul Eduardo Leite emociona ao homenagear namorado

Que momento lindo! Neste domingo, 1, em muitos estados aconteceram as posses dos governadores, e no Rio Grande do Sul emocionou aqueles que estavam presentes. O novo governador do estado, Eduardo Leite (37) aproveitou para destacar o apoio de seu namorado, Thalis.

“É com muita alegria que eu estou aqui, ao lado do Thalis, o meu amor, o meu carinho”, começou ele em um trecho de seu discurso de posse. “Por quem, além de amor, tenho respeito e admiração pelo ser humano que é, pelo profissional de saúde que é, dedicado a crianças com câncer, a crianças especiais”, continuou ele.

“O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade, pode ter certeza”, completou o político, sobre seu namorado, o médico Thalis Bolzan.

Lula conta a história de sua caneta na posse como presidente do Brasil

Neste domingo, 1, o novo presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (77) tomou posse de seu terceiro mandato, e aproveitou para contar uma história interessante sobre a caneta que estava usando para assinar os documentos.

“Eu vou quebrar o protocolo hoje para contar uma pequena história. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí e eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí, e depois fomos caminhar até a igreja. Durante o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para eu assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94 e em 98", disse ele.

E completou: "Em 2002, eu ganhei as eleições e, quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador. Em 2006, eu assinei com a caneta do Senado. Agora eu encontrei a caneta e essa caneta é uma homenagem ao povo do estado do Piauí”, contou ele, sendo aplaudido pelos admiradores presentes na cerimônia.