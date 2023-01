Lula conta a história de sua caneta na posse como presidente do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva usa caneta que ganhou de um cidadão há muitos anos e quebra o protocolo para contar a história do item durante cerimônia de posse como presidente do Brasil pela terceira vez

Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em seu terceiro mandato como presidente do Brasil neste domingo, 1º, e contou uma história inusitada sobre a caneta que usou para assinar os documentos de sua posse. Ele quebrou o protocolo durante a cerimônia em Brasília, no Distrito Federal, para contar a história da caneta que ganhou de um cidadão há muitos anos.

“Eu vou quebrar protocolo hoje para contar uma pequena história. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí e eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí, e depois fomos caminhar até a igreja. Durante o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para eu assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94 e em 98", disse ele.

E completou: "Em 2002, eu ganhei as eleições e, quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador. Em 2006, eu assinei com a caneta do Senado. Agora eu encontrei a caneta e essa caneta é uma homenagem ao povo do estado do Piauí”, contou ele, sendo aplaudido pelos admiradores presentes na cerimônia.

Look de Janja para a posse de Lula

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, roubou a cena com o seu look estiloso para a cerimônia de posse do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A celebração de posse aconteceu neste domingo, 1º, e marcou a terceira vez que Lula se tornou presidente do Brasil.

O look de Janja é um conjunto de crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha, que foi quem fez o vestido do casamento dela em 2022. De acordo com o site da revista Vogue, os detalhes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba, em Pernambuco, com tingimento natural. O look é composto por blazer com leve cauda, colete e calça pantalona de cintura alta e corsetada. O tingimento foi feito com caju e ruibarbo.

Foto: Reprodução / Globo