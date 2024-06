Edu Guedes revela conselho para filha: 'Seja feliz naquilo que está fazendo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes confessa como incentiva sua filha profissionalmente e detalha mais sobre relação dos dois

Na última segunda-feira, 17, o apresentador de televisão Edu Guedes (50) encantou seus seguidores ao celebrar uma nova conquista de sua filha, Maria Eduarda Zurita Guedes, de 15 anos. Ela concluiu mais um ano letivo e está cada vez mais perto da formatura. Em entrevista à CARAS Brasil, o chef de cozinha revela conselho profissional que deu para jovem: "Seja feliz naquilo que está fazendo".

Maria Eduardo é fruto do relacionamento do chef de cozinha com a empresária Daniela Zurita. Ela está caminhando para reta dos seus estudos, apesar disso, Edu confessa que sempre aconselha sua filha para seguir em busca de sua felicidade profissional, pois essa é uma escolha difícil para ser realizada durante o período da adolescência.

"Eu procuro no dia a dia ir falando como é cada profissão, mostrando para ela quais são as partes mais difíceis de cada uma dela e mostrando a realidade. Eu ainda acho que ela não definiu nada na cabeça dela, a única coisa que eu falo é que a gente tem obrigação de ser feliz".

Edu Guedes foi questionado se a filha já demonstrou interesse em seguir carreira na TV, mas ele acredita que ela ainda não definiu esse assunto. O apresentador reforça que o mais importante na escolha profissional é trabalhar com algo que te ofereça felicidade.

"Eu acho que o começo da felicidade está aí, você escolher uma profissão que realmente você tenha aptidão e que acima de tudo goste e que seja feliz naquilo que você está fazendo".

COMPANHEIRA PARA TUDO

Durante conversa com a CARAS Brasil, Edu Guedes menciona que é um pai muito próximo de Maria Eduarda, os dois tem uma relação de cumplicidade e parceria. Segundo o chef de cozinha e apresentador, ele procura sempre adaptar sua rotina para estar presenta na vida da jovem.

"A minha relação com a minha filha é bastante próxima, eu e a mãe da Maria a gente divide os afazeres com relação a ela, e a gente procura dar máxima atenção para tudo também. Então, algumas coisas eu mudei para estar mais presente, como alguns dias eu entro um pouquinho mais tarde para poder levá-la na escola e acompanha a educação dela", finaliza.

