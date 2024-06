Edu Guedes encanta ao celebrar conquista da filha: ‘Enche os pais de orgulho’

Edu Guedes encanta os seguidores ao compartilhar uma conquista da filha, Maria Eduarda, de 15 anos, em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 17, o chef e apresentador Edu Guedes encantou seus seguidores ao celebrar uma conquista da filha, Maria Eduarda Zurita Guedes, de 15 anos. Em suas redes sociais, ele compartilhou que a jovem, fruto de um relacionamento com a empresária Daniela Zurita, concluiu mais um ano letivo e está cada vez mais perto da formatura.

Através de seu perfil no Instagram, Edu compartilhou uma foto ao lado da adolescente. Na legenda, o pai explicou que Maria estuda com uma metodologia diferente, e por isso está terminando seu ano letivo em julho ao invés de dezembro. Além disso, o chef destacou estar muito orgulhoso com o desempenho da herdeira.

“Maria, parabéns por mais um ano. Você enche seus pais de orgulho. Maria Zurita Guedes, te acompanhar desde cedo e ver toda sua evolução é incrível. Obrigado por tantas felicidades”, disse o namorado da apresentadora Ana Hickmann, que concluiu a nota enviando carinho para a herdeira: “Beijos com amor e carinho, papai”, ele finalizou.

Vale lembrar que Edu e Daniela Zurita foram casados de 2008 a 2012, e apesar da união ter chegado ao fim, Maria Eduarda é fruto do relacionamento. No começo do ano, o chef de cozinha assumiu seu novo relacionamento com Ana Hickmann após muitos rumores, e agora eles estão dando um novo passo na relação, que inclui os herdeiros.

Três meses após tornarem público o namoro, Ana e Edu surpreenderam ao anunciar a compra de uma mansão e revelaram que vão morar juntos. Em entrevista, o apresentador comentou sobre os planos para o novo espaço: "Na vida, a gente tem a obrigação de ser feliz. É isso que eu espero pra mim, para a Ana, pro filho dela, para a minha filha, para a nossa família", ele declarou ao GShow.

Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes estava à venda por valor alto

Poucos meses após assumir o relacionamento, Ana Hickmann comprou uma nova mansão em São Paulo para morar com Edu Guedes e anunciou a novidade em suas redes sociais na última segunda-feira, 10. A nova casa do casal fica em um condomínio de alto luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e estava à venda por um valor milionário.

De acordo com informações da imobiliária, a casa conta com "4 suítes, sendo 1 suíte master com dois closets e dois banheiros, sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, home theater, sala de estar, sala de jantar, adega, despensa, lavanderia e suíte para funcionário"; saiba mais detalhes sobre o imóvel e descubra o valor!