Edu Guedes rebate acusação de Alexandre Correa: 'Justiça'

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa fez nova acusação contra Edu Guedes. À CARAS Brasil, apresentador abre o jogo e rebate empresário

Edu Guedes (49) começou a quinta-feira, 15, com uma grave acusação de Alexandre Correa (51). Ao lado de Ana Hickmann (42), o chef de cozinha foi acusado de coagir o empresário durante entrega de Alezinho (9). O processo de guarda compartilhada determina que o garoto passe alguns dias com o pai.

Segundo o advogado de defesa Ênio Murad, seu cliente teria sido alvo de uma armação de Guedes e Ana para que fosse preso em flagrante por descumprir medida protetiva. A determinação judicial diz que Correa deve ficar 500 metros distante da ex.

“Enquanto o pai de Alexandre estava levando o Alezinho, a Ana saiu com o Edu Guedes, passou do lado do Alexandre, sabendo que o pai estava lá dentro levando o menino. E agora ela está mentindo pra tentar prender o Alexandre, afirmando que ele ficou na portaria do condomínio após a entrega, mas ele não ficou. Ele ficou aguardando o pai dele e a hora que o pai dele chegou, ele foi embora”, conta.

À CARAS Brasil, Edu Guedes não confirma e nem nega as afirmações do empresário. No entanto, o chef de cozinha avisa que não vai deixar barato toda a exposição. "Meu posicionamento é somente na justiça", diz.

Edu Guedes abre queixa-crime contra Alexandre Correa

No último dia 31 de janeiro, o cozinheiro abriu uma queixa-crime por difamação contra o ex de Ana Hickmann por afirmar que ele seria amante da apresentadora. Durante depoimento, o comunicador disponibilizou provas de que nunca se envolveu amorosamente com a contratada da Record.

Dentre argumentos apresentados sobre sua defesa, Edu ressaltou o seu relacionamento com Jaque Ciocci (37). O romance dos dois chegou ao fim no início da segunda quinzena do mesmo mês, o que derruba a insunuação sobre seu suposto envolvimento com Ana.

O apresentador da Band e Ana negam namoro. Os rumores do romance sugeriram no final de dezembro, após os dois terem sido flagrados no mesmo resort, no interior de São Paulo, passando as festas de final de ano. Posteriormente, um flagra da dupla em um restaurante alimentou os boatos.