Edson Celulari surge em clique encantador com os filhos, Enzo Celulari e Chiara: "Lindos"

Edson Celulari(64) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado dos filhos, Enzo Celulari(25) e Chiara, que completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 23.

Na imagem publicada no feed do Instagram, o ator e o herdeiro aparecem usando uma camiseta branca e boné, enquanto e menina surge com um conjuntinho rosa.

Ao dividir o registro com os seguidores, Celulari contou que o primogênito veio 'dar dicas de carnaval' para a irmã. "O irmão mais velho veio dar dicas de carnaval para a aniversariante. Família", brincou o ator na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram com o clique em família. "Essa família é linda demais", disse uma fã. "Viva a Chiara!!!! Chuvas de bençãos e alegrias pra bonequinha mais linda!", escreveu outra. "A família é linda, mas a boneca é uma pintura", falou uma seguidora. "Os três filhos são lindos", comentou mais uma.

Chiara, vale lembrar, é fruto do casamento de Edson com a atriz Karin Roepke. Já Enzo é fruto da relação do artista com Claudia Raia (56). Eles também são pais de Sophia Raia (20).

Confira a foto de Edson Celulari com os filhos:

Festa luxuosa de aniversário

O ator Edson Celulari e a esposa, a atriz Karin Roepke, capricharam na organização da festa de aniversário da filha, Chiara. Os papais corujas aproveitaram o feriadão do carnaval para reunir os amigos e familiares em uma festa luxuosa com o tema de Circo e usaram fantasias combinando durante o evento. "O Circo da Chiara tava cheio de amor e alegria! Celebrar o 1º ano de vida da nossa luz foi pura felicidade. Parabéns, filha amada! Nós te amamos", disse ela.

