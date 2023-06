Éder Militão dá unfollow em nova namorada nas redes sociais; entenda

Jogador do Real Madrid, Éder Militão, ex de Karoline Lima, assumiu romance com Cássia Lourenço há poucos dias

Poucos dias após assumir o relacionamento com a nova namorada, o jogador de futebol do Real Madrid e zagueiro da Seleção Brasileira, Éder Militão, já deixou de seguir seu affair Cássia Lourenço Gomes nas redes sociais. Três dias atrás, os dois se assumiram em um vídeo rápido, tanto no sábado, 10, quanto no domingo, 11.

Mas, na manhã desta terça-feira, 13, os internautas já começaram a perceber que o atleta não estava mais seguindo Cássia em seu perfil oficial no Instagram. No mesmo final de semana, Éder Militão esteve presente no mesversário de sua filha, Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima.

🚨AGORA: Após polêmicas de pensão, Eder Militao passa o mêsversário de 11 meses da filha Ceci ao lado da ex Karoline Lima. pic.twitter.com/BLODQhuQtq — CHOQUEI (@choquei) June 10, 2023



Para quem perdeu, em seu perfil oficial do Instagram, Éder confirmou as especulações de um suposto romance e publicou um vídeo boomerang, no qual surge dando uma piscadinha. Atrás do jogador estava a loira, que mexia em seu celular. Depois, o atleta compartilhou outro registro no qual aparece sorridente, coladinho com Cássia.

Possível affair de Éder Militão manda indireta após polêmicas

Antes do jogador de futebol assumir o romance publicamente, a modelo Cássia Lourenço se envolveu em algumas polêmicas nas redes sociais. Os seguidores da loira até suspeitaram que o affair com Éder Militão tivesse chegado ao fim, depois que ela compartilhou a música 'Melhor Só', do rapper KayBlack, como uma suposta indireta para o atleta.