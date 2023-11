E agora? Marido quebra o silêncio sobre beijo de Ivete Sangalo em Daniela Mercury

Marido quebra o silêncio sobre beijo de Ivete Sangalo em Daniela Mercury; ele aprovou a atitude e explicou sua posição

Marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady se pronunciou pela primeira vez sobre o beijo protagonizado pela esposa com a também cantora Daniela Mercury. Há duas semanas, elas trocaram um selinho intenso durante um show.

"Aquele beijo teve um valor simbólico, uma demonstração de carinho, afeto, admiração por tudo o que aquela artista representa. Se as pessoas se eixassem mais, o mundo não estava em guerra", defendeu ele apoiando a postura da esposa.

A atitude do profissional rendeu elogios dos fãs que exaltaram a sua maturidade para lidar com a situação. "Parabéns por ser maduro, mas eu ainda tô verde no broto, ainda nem nasci", comentou um. "Ele sempre dá exemplo né? Apoia incondicionalmente a Ivete", escreveu outro.

Daniel Cady e Ivete Sangalo são casados desde 2011, quando se conheceram nos bastidores. Desde então, os dois vivem um relacionamento sem polêmicas e de muito amor e carinho. Eles são pais do primogênito Marcelinho e das gêmeas Marina e Helena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ivete Sangalo exibe corpão definido na academia

No último dia 2, a cantora Ivete Sangalo impressionou seus seguidores ao mostrar como está o seu físico atual. A artista publicou uma selfie tirada no espelho da academia e chamou a atenção ao exibir suas curvas com músculos aparentes.

De look fitness, composto por regata e shortinhos, ela deixou à mostra seus braços definidos e pernas bem torneadas. Sem maquiagem, a musa deu um show de beleza natural e encantou os seguidores. "Feriado? Bora!", escreveu a famosa ao mostrar disposição treinando no final do dia.

Nos comentários, os internautas logo encheram a cantora de elogios e ficaram impressionados com a boa forma da bela após os 50 anos. "Gata demais", admiraram. "Linda como sempre", falaram outros. "Minha inspiração fitness", disseram.