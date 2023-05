E agora? Família de Jeff Machado descobre pista que pode mudar rumo das investigações

Família de Jeff Machado informou à Polícia o que descobriu; entenda o que pode acontecer

A família do ator Jeff Machado descobriu uma nova informação que pode ser decisiva na elucidação do caso. É que eles compartilharam com a Polícia um novo detalhe que agora pode ajudar a explicar o assassinato.

Segundo informações do jornal 'O Globo', a família informou a realização de compras nos cartões de crédito do ator. Ao todo, foram cinco transações realizadas entre os dias 23 e 26 de janeiro. Foi justamente neste mês que ele desapareceu.

Somadas, as compras chegam ao valor de R$ 5.392,02 e podem ter sido realizadas por quatro pessoas. Elas são as principais suspeitas do crime que chocou o Brasil - o corpo do ator só foi encontrado em 22 de maio, quase quatro meses após o desaparecimento.

PRINCIPAL SUSPEITO

O Fantástico deste domingo, 29, mostrou pela primeira vez quem é o suspeito de matar o ator Jeff Machado. Segundo informações da revista eletrônica, Bruno de Souza Rodrigues é apontado pelas investigações como o responsável. Ele era amigo do ator.

Na entrevista, a mãe diz que o ator foi enganado pelo amigo que cobrou dinheiro prometendo escalação em uma novela. "Pagou R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o que... Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego pra realidade", contou ela.

O mais surreal da história é que Bruno de Souza Rodrigues foi funcionário da Globo até 2018. Ele acabou demitido pela emissora em circunstâncias não reveladas . De acordo com o Fantástico, a Globo vai compartilhar com a polícia os detalhes do desligamento.

SUSPEITO IDENTIFICADO

Uma das melhores amigas do ator Jeff Machado, a esteticista Cintia Helsendeger, contou que um amigo é o principal suspeito pela morte do ator. Eles se conheceram recentemente e o rapaz se aproximou muito rápido do ator.