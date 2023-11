Dulce Maria celebra aniversário da mãe nos palcos de São Paulo: 'Muito importante para mim'

A Caras Brasil esteve presente no show do RBD em São Paulo; durante performance, Dulce Maria pediu coro do público para parabenizar a mãe

Dulce Maria (37) aproveitou a apresentação do RBD em São Paulo, no estádio do Morumbi, no último domingo, 12, para celebrar o aniversário da mãe, Blanca Saviñón, com milhares de fãs. A CARAS Brasil esteve presente no show e, durante a performance nos palcos, a cantora fez uma declaração para a mãe e ainda pediu um coro do público para dar os parabéns: "Muito importante para mim".

"Obrigada Brasil! Não tenho palavras para agradecer todos vocês, por todo esse amor! Quero dizer algo muito importante para mim: quero que me acompanhem a dar um grito muito forte, porque hoje é o aniversário da minha mãe! Gostaria de estar com ela para festejá-lo. Mãe, eu te amo! Queria que pudesse estar aqui no Brasil. Estar aqui com todos vocês vale a pena! Amo vocês para sempre, obrigada Brasil, obrigada São Paulo!", compartilhou Dulce Maria durante o primeiro show do RBD em São Paulo com a Soy Rebelde Tour.

Nas redes sociais, a cantora aproveitou a ocasião especial para fazer outra declaração para a mãe, junto com um registro do momento emocionante no show do RBD : "Feliz aniversário mamãe, gostaria de estar aí para te festejar e te dar um abraço forte! Mas te festejamos com todos os guerreiros do Brasil e, eu, com muito amor! Obrigada pela sua vida, que tenha muita saúde, amor e muitas satisfações, e nos permita compartilharmos muitos outros anos juntas!".

"Obrigada por tudo o que faz por nós, por ser esse ser humano cheio de bondade e fé! Te amo! Obrigada São Paulo por tanto amor e por mandar tanto amor para a minha mãe! Feliz aniversário mamãe!", completou Dulce Maria, que apresentou o show do RBD ao lado de Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Maite Perroni e Anahí.

