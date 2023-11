Dulce Maria agradece brasileiros em primeiro show do RBD no país: 'Apaixonada'

Dulce Maria fez questão de demonstrar seu amor pelo Brasil durante o show do RBD que aconteceu nesta quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro

Dulce Maria (37) fez o primeiro show da turnê Soy Rebelde pelo Brasil nesta quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro. A cantora celebrou a chegada ao país após cinco anos. Durante a apresentação, ela agradeceu o amor e carinhos dos fãs brasileiros. "Apaixonada", declarou.

O show aconteceu no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Além de Dulce Maria, estavam os Rebeldes: Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, e Maite Perroni. Os cinco se apresentaram com as cores do Brasil cravejadas em figurinos extravagantes para 64,5 mil fãs que estavam no local. O espetáculo aconteceu após 15 anos da última apresentação da banda na cidade. O grupo ainda se apresentará no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 10. Em São Paulo, eles se apresentam no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13 de novembro, e no Allianz Parque em 16, 17, 18 e 19 de novembro.

"Obrigada por tanto amor, por não esquecer-nos!", declarou Dulce, recebendo aplausos dos fãs enquanto segurava uma bandeira do Brasil. "Viva Brasil! Fazem mais de 15 anos que eu fiquei completamente apaixonada por todos vocês! Pelo Brasil, por sua música, porque são tão apaixonados, porque são únicos! Obrigada por não parar de sonhar, por não desistir de seus sonhos! Esse sonho de milhões de pessoas se tornou realidade, graças a vocês! Brasil, eu te amo para sempre!", completou a artista, sem parar de sorrir e fazendo questão de demonstrar sua felicidade.

A cantora desembarcou no país na última quarta-feira, 8. Ela chegou acompanhada do marido, Paco Álvarez, e da filha, María Paula, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Ela fez questão de avisar integrante aos fãs no perfil da rede social que já estava no país: "Depois de 5 anos eu posso dizer: Hola, Brasil! Hola, Rio! Estou muito feliz de estar em seu país que tanto amo e que tanto amor há dado para nós (desculpa meu portunhol) Amo vocês", escreveu no X, o antigo Twitter.