Dulce Maria celebra chegada ao Brasil após cinco anos: ‘Olá, Brasil!’

Dulce Maria faz primeiro show no país com o RBD e brinca com palavras em português

Dulce Maria já está no Brasil! A cantora, que vai fazer o primeiro show com o RBD no Brasil na próxima quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro, celebrou a chegada ao país após cinco anos. Ela chegou acompanhada do marido, Paco Álvarez, e da filha, María Paula, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

Assim que chegou, a integrante do Rebelde avisou aos fãs no perfil da rede social que já estava no país: "Depois de 5 anos eu posso dizer: Hola, Brasil! Hola, Rio! Estou muito feliz de estar em seu país que tanto amo e que tanto amor há dado para nós (desculpa meu portunhol) Amo vocês", escreveu no Twitter.

Depois 5 años eu posso dicer Holaaaaa brasil !!!! Hola Rioooooo 🥹🤩😍🙌🏼❤️ estou muito feliz de estar em su país que tanto amo y qué tanto amor ha dado pra nos ( disculpa meu portuñol😅) amo voces 🙌🏼❤️🙏🏻 — Dulce Maria (@DulceMaria) November 8, 2023

Os fãs logo começaram a comemorar a chegada de Dulce: “BIENVENIDAAAAA!!! Te amamooooos!”, comemorou uma, “Eu te amo tanto e não estou acreditando que você está aqui”, escreve uma, “Sinta-se em casa. Qualquer coisa pode nos gritar que estamos aqui”, se dispos uma.

A achegada a cantora virou assunto do momento nas redes sociais, um vídeo da cantora desembarcando no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, viralizou:

ELA CHEGOU! Dulce María e sua família chegaram em solo brasileiro nesta manhã. 🇧🇷



pic.twitter.com/8di9bbGv1g — Tracklist (@tracklist) November 8, 2023

Após 15 anos, Anahí, Dulce María, Maite, Christian e Christopher - Alfonso Herrera não está participando da turnê - voltaram ao palco para a turnê de reencontro "Soy Rebelde Tour". Os shows do grupo mexicano estão marcados para a próxima quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eles se apresentam no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13 de novembro, e no Allianz Parque em 16, 17, 18 e 19 de novembro.

Dulce Maria abre o jogo sobre turnê do RBD no Brasil

Em entrevista à Rolling Stone Brasil, a artista falou sobre encerrar um ciclo com os shows e abriu o jogo sobre a despedida do grupo: "Último adeus".

"A intenção é encerrar um ciclo e dar esse último adeus ao público. Isso é o que planejamos agora e sempre. Amo fazer música, adoro escrever, adoro comunicar e ver como a música ultrapassa fronteiras e ideologias", compartilhou Dulce Maria na entrevista, que se tornou a matéria mais lida do portal Rolling Stone Brasil em menos de uma hora.