Drica Moraes enfrentou dura batalha contra câncer logo após adotar o filho; relembre

Drica Moraes foi diagnosticada com câncer e recebeu apenas '20% de chance de viver' logo após realizar o sonho de ser mãe

Na última terça-feira, 19, a atriz Drica Moraes chamou a atenção ao fazer uma rara aparição pública ao lado de seu filho, Mateus, que está com 14 anos. A artista adotou o rapaz em 2009, porém, logo após realizar o sonho de se tornar mãe por meio da adoção, ela enfrentou uma difícil batalha contra o câncer; relembre o drama a seguir:

Desde o seu primeiro casamento, quando tinha apenas 25 anos, Drica começou a buscar a realização do sonho de ser mãe, porém, não conseguiu de forma biológica. Foi somente no seu segundo casamento, com o produtor cultural Raul Schmidt, que a atriz tomou a decisão de entrar na fila para adotar uma criança em 2005.

Em meio ao processo, Drica acabou se divorciando, mas se manteve na fila e após quatro anos de uma longa espera, recebeu a guarda de Mateus: "Não há nada que se compare à experiência de ser mãe. Mateus trouxe mais alegria para minha vida. É uma criança muito linda. Sempre sonhei com a maternidade", disse a artista na época da adoção.

Mas apenas alguns meses após a realização de seu sonho, Drica se deparou com um pesadelo: a artista foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e precisou iniciar o tratamento contra o câncer. A artista deu uma pausa na carreira e realizou sessões de quimioterapia, além de receber um transplante de medula óssea.

Durante uma entrevista ao Conversa com Bial em 2020, Drica revelou mais detalhes sobre o período conturbado: "Eu tive uma remissão boa, me internei no Rio e quando voltei pra casa ele voltou no pescoço. Eu só tinha uma chance: o transplante. Ele falou que sem transplante eu ia morrer e com o transplante eu tenho 20% de chance de viver”, lembrou.

Apesar das dificuldades, Drica encontrou forças em seu filho para se manter esperançosa e enfrentar a doença: “Há mais de 10 anos, vivi o que chamo de "saga da cura". Um período turbulento, desafiador, mas que incrivelmente me deu ainda mais forças para viver”, a artista relembrou recentemente a luta contra a doença em suas redes sociais.

Quem é o filho de Drica Moraes?

Drica Moraes chamou a atenção da web após comparecer ao evento ao lado de seu filho, Mateus, que foi adotado pela atriz em 2009. O adolescente surpreendeu os internautas com seu crescimento desde sua última aparição nas redes sociais da mãe. Saiba quem é o filho de Drica Moraes e descubra mais detalhes do processo de adoção.