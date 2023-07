Drama sem fim: demitida, separada e doente, Guta Stresser perde casa: "Compraram"

Guta Stresser perde casa após leilão; atriz disse que vai recorrer da decisão

Quase oito anos após ser demitida da Globo, a atriz Guta Stresser fez um relato comovente do momento difícil que vive. Diagnosticada com uma doença rara, ela acaba de perder a casa em que morava.

O imóvel que fica no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi a leilão após a atriz não conseguir quitar as parcelas do financiamento. Revoltada com a situação, ela disse que vai recorrer da decisão pode deixá-la na rua.

"Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Corro risco de sair daqui sem nada do que paguei. O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego", disse ao jornal O Globo.

Guta Stresser ainda disse que perdeu muito dinheiro tentando processos para engravidar. Ela não conseguiu e se separou do marido, o músico André Paixão. "Talvez a minha situação financeira, hoje em dia, seja reflexo do tanto de tratamento que fiz para engravidar. Tentei várias vezes, mas não deu certo, e você não recebe o seu dinheiro de volta", explicou.

Guta Stresser ficou muito famosa ao viver a personagem Bebel em A Grande Família. Ela interpretou a personagem por mais de uma década e era muito querida pelo público. Após o fim da atração, ela foi dispensada pela Globo.

Revelou diagnóstico

Vale lembrar que em junho do ano passado, Guta Stresser revelou como foi receber o diagnóstico de esclerose múltipla. "Comecei a esquecer palavras bem básicas, como copo e cadeira. Se ficava duas horas parada assistindo a um filme na TV, logo sentia dores musculares. Tinha formigamentos frequentes nos pés e nas mãos, enxaquecas fortíssimas e variações de humor. O pior era um zumbido constante no ouvido. Parecia que havia ali um fio desencapado, provocando um curto-circuito na minha cabeça", disse ela à revista Veja.