Drake choca ao revelar motivo para nunca ter se casado

Em participação de podcast, o rapper Drake abriu o jogo sobre relacionamentos e revelou o verdadeiro motivo para nunca ter se casado

Nem todos gostam da vida de solteiro, mas o rapper Drake não parece estar incomodado com isso. Na última quinta-feira, 20, o dono do hit Hotline Bling participou do podcast The Really Good Podcast, apresentado por Bobbi Althoff, e deu algumas declarações curiosas sobre sua vida amorosa.

Na conversa, o canadense revelou o motivo para nunca ter se casado. "Eu não sei. Parece uma coisa de, tipo, tempos antigos ou algo assim. Eu acho que eu vou [me casar] eventualmente... Eu não sei, eu acho que não posso oferecer alguém o que eles estão procurando. Só consistência. Eu acho que a minha vida, meu trabalho é minha prioridade", declarou Drake.

O rapper, que é pai do pequeno Adonis, de 5 anos, continuou sua declaração dizendo que não poderia se dedicar a um relacionamento nesta fase da vida. "Eu não quero me casar porque eu não quero desapontar alguém", disse ele.

Drake também afirmou que não se casará com alguém de Hollywood. "Eu provavelmente não irei me casar com alguém famoso. As pessoas famosas não são tão intrigantes", afirmou. A apresentadora apontou os padrões altos do cantor, que falou um pouco sobre o que procura em alguém.

"Eu gosto de pessoas que são elas mesmas. Elas não são apenas uma cópia de alguém que já vi várias vezes ao longo da minha existência. Eu gosto de pessoas com senso de humor", contou Drake.

Confira o podcast na íntegra:

Drake no Brasil

Em março de 2023, o rapper canadense estava confirmado em solos brasileiros. Drake seria headliner do último dia do festival Lollapalooza Brasil, mas teve a sua participação cancelada de última hora. No entanto, essa não foi a única vez que ele desapontou seus fãs brasileiros.

Durante sua participação no Rock in Rio de 2019, Drake não permitiu a transmissão de seu show na televisão e desapontou muito de seus fãs que não compareceram ao festival. Os fãs também reclamaram da falta de iluminação do palco, que eles especularam ser uma tentativa de dificultar filmagens de celular e transmissões online de sua apresentação.