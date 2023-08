Doutora Anahy revela drama ao ser abandonada pelo marido: "Não teve lua de mel"

Doutora Anahy revela drama ao ser abandonada pelo marido; psicóloga do 'Casos de Família' nunca mais se apaixonou

Famosa por sua participação no programa Casos de Família, a psicóloga Anahy D'Amico revelou que foi abandonada pelo marido no início do casamento. Ele revelou que estava arrependido de ter se casado ainda na lua de mel.

"Eu não sou dona de casa, não sei cuidar de casa, não gosto. Eu sou atenciosa de outra maneira, mas é até quando eu quiser, do jeito que eu quiser", declarou ela para o PodPeople. Na conversa, ela contou que nunca mais se apaixonou após aquela experiência.

"Eu era muito apaixonada, na lua de mel após um casamento maravilhoso, o avião levantou voo e ele falou: me arrependi", relembrou ela. Até hoje, Anahy D'Amico disse que nunca soube de fato o que aconteceu. "Não teve lua de mel, eu chorei o tempo inteiro. Foi no estômago, no fígado, no rim. Meu casamento não durou um ano. Não consegui entender até hoje, porque ele chorava de soluçar e dizia que me amava".

A profissional ainda declarou que o momento mais difícil foi quando decidiu cortar relações com toda a família do ex-marido. "Eu cortei a família inteira, eu amava a família dele e isso foi o mais difícil (…) nunca mais eu vi ninguém. Isso foi em 1985. Ele eu ainda cruzei com ele e ele me balança, não de amor, mas de dor", declarou ela.

