Douglas Silva e Darlan Cunha se reencontram em voo para São Paulo: "Dupla de milhões"

Os intérpretes de Acerola e Laranjinha se reencontraram em um voo para São Paulo e registraram o momento

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 15h45

Douglas Silva(33) reencontrou por acaso Darlan Cunha (34) nesta terça-feira, 31.

Os intérpretes de Acerola e Laranjinha, da série Cidade dos Homens, surgiram juntos no Stories do Instagram e contaram que estavam no mesmo voo para São Paulo.

O ex-participante do BBB 22 contou que eles não haviam combinado de se ver, e mesmo sem saber, estavam indo para o mesmo evento.

"E olha quem eu encontro. Meu fiel aí. Se fosse marcado a gente não tinha se encontrado", disse ele, que em seguida abraçou o amigo. "Feliz de encontrar esse p*** aqui", completou o ator. "Dupla de milhões", afirmou Darlan.

Douglas seguiu falando sobre rever o amigo de longa data na sequência do vídeo. "Sem marcar, do nada, tô entrando no avião tá ele parado assim me olhando. Bom te ver", afirmou o ex-BBB. "Tô te rastreando, tô na sua busca", brincou Darlan.

