Dois de uma vez: Aline Wirley explica mudanças após adoção dupla

Aline Wirley explica mudanças após adoção dupla ao lado do marido, o ator Igor Rickli; casal entrou na fila de adoção no ano passado

Nesta semana, a c antora Aline Wirley contou aos fãs que deu início ao processo de adoção de duas crianças. Ao lado do marido, o ator Igor Rickli, a ex-BBB está tentando aumentar a família.

Para isso, os dois tentam adaptar o filho biológico, Antonio Rickli, à nova realidade. Em um relato nas redes sociais, a artista explicou o que está acontecendo desde que eles decidiram seguir em frente nesta tentativa.

“Antônio é realmente um garotinho muito incrível. Ele desejou os irmãos tanto quanto nós, mas ainda sim não é fácil abrir mão de tudo o que ele conhecia como estrutura familiar. Durante muito tempo fomos só nós 3 e toda a nossa dedicação e atenção, minha e do Igor sempre foram direcionados para ele”, relatou Aline.

Ela também contou que o pequeno está lidando bem com as mudanças. “É realmente muito especial ver ele lidando bem e honestamente com as suas emoções. Entendemos que esse é um dos maiores ensinamentos que podemos deixar pro nossos filhos, e Antônio tem se saído muito bem. Ele me emociona”, ela concluiu a declaração.

Desejo de adoção foi revelada para todo o Brasil

Em fevereiro, quando estava confinada no BBB23, ela contou aos colegas que estava na fila de adoção."A gente ainda pensa em ter mais um. Mais um da barriga, né? Porque a gente já tá na fila de adoção. Ele [o filho do casal] fala desse irmão todos os dias. Todo dia ele fala: 'É hoje que meu irmão vai chegar?'", disse ela.

Em setembro, Aline Wirley contou ao programa de Otaviano Costa que o processo havia se iniciado. "Chegou um serzinho aí que a gente começou a ter uma aproximação. A gente espera que ele nos aceite. Estamos nesse momento delicadíssimo de fazer essa aproximação e ver se vai ter autorização da juíza, e se a criança vai nos aceitar como pais", disse.