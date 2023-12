Doente e grávida, Leticia Cazarré mostra problema com a filha

Após revelar que está doente, Leticia Cazarré mostra que não poderá ficar de repouso para socorrer a filha; esposa de ator está grávida pela 6ª vez

A esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, revelou que está doente e que precisa ficar de repouso. Contudo, nesta quarta-feira, 20, a stylist mostrou como tem uma rotina agitada sendo mãe de cinco filhos, um deles com cardiopatia, a pequena Maria Guilhermina, de 1 anos.

Grávida de seu sexto filho com o artista global, que está no ar na novela das sete, Fuzuê, a bióloga contou que não poderá ficar quieta para melhorar seu problema de saúde. Em seus stories, ela compartilhou um print de uma conversa contando que Maria Guilhermina precisa ir à emergência do hospital.

"Nunca se esqueçam, 'nada é tão ruim que não possa piorar!'", desabafou a mulher do ator ao mostrar o que está passando.

Grávida pela sexta vez, Leticia Cazarré está esperando um menino, que se chamará Estêvão. O bebê deverá nascer em 1 de março de 2024 e ela pretende ter um parto cesariana, como foi o nascimento dos seus filhos mais novos.

Leticia Cazarré fica doente e revela diagnóstico

Com uma rotina intensa de criar cinco filhos, sendo um deles, Maria Guilhermina, de 1 ano, uma bebê que necessita de vários cuidados médicos por conta de uma cardiopatia, Leticia Cazarré sempre se mostra muito disposta, mas dessa vez contou que está com a saúde fragilizada.

"Continuo nada bem, mas graça a Deus sendo muito bem cuidada, com minha mãe por perto, meu marido maravilhoso faz canja às 22h quando eu ligo voltando da consulta de urgência ao otorrino. E minha amiga e hemato Tuane Villela que, junto com meu obstetra, me atende a qualquer hora e diz para que lado eu preciso correr", falou ela.

E explicou o que está acontecendo: "Por enquanto o diagnóstico é uma sinusite aguda, importante, com muita inflamação da face, chegando aos poucos no ouvido. Agora 14 dias de antibiótico e (expectativa) de repouso, além de continuar peregrinando entre médicos até o fim de semana".