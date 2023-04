DJ Netto, ex-noivo de Hariany, assume novo relacionamento com Miss

Músico DJ Netto, ex-noivo da ex-BBB Hariany, posa agarradinho com sua nova namorada

Neste último domingo, 9, o músico DJ Netto assumiu em suas redes sociais seu novo relacionamento com a Miss Universo Paraná 2021 Marcella Kozinski. Esse é o primeiro caso sério do influenciador depois do término de seu noivado com a ex-BBB Hariany.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o músico aproveitou para responder também como lida com as críticas à sua vida pessoal, visto que o noivado com a ex-sister acabou ainda este ano, durante o último Carnaval.

“Faz tempo que aprendi a não ligar muito para críticas e julgamentos por aqui. As pessoas que me acompanham, acabam pensando que sabem 100% do que acontece em nossas vidas, pelo que postamos aqui nos stories, e não é bem assim. Por que gastar energia com comentários negativos de pessoas que nem me conhecem?”, respondeu o DJ, após ser questionado por um seguidor.

“Quem tem que me criticar e me apontar o dedo caso algum dia eu erre, são as pessoas que estão do meu lado, que realmente fazem parte de tu que acontece na minha vida pessoal, e que sabem das coisas, meus amigos e minha família. Minha maior terapia é bloquear haters”, continuou Netto.

“O que mais facilita isso tudo é agir de forma correta com tudo e com todos. Porque quando se tem a consciência tranquila, esses comentários, julgamentos e críticas, sempre vão ser apenas ataques de pessoas que nem sequer te conhecem. Se as pessoas tivessem oportunidade de sentar para tomar uma comigo, esse problema acabava na hora”, finalizou.

DJ Netto com Marcela Kozinski - Créditos: Reprodução / Instagram



Hariany Almeida desabafa após término com DJ Netto e revela planos: "Coração em paz"

Hariany falou em uma entrevista exclusiva para a CARAS Digital sobre como está lidando com o término com Netto. "Nenhum término é fácil, mas hoje estou tranquila e meu coração está em paz, está livre", iniciou. "Agora estou ocupando minha cabeça com coisas da minha vida, estou me priorizando e dando mais atenção à minha carreira, meu trabalho", disse a gata, que geralmente surge com fotos para lá de quentes nas redes sociais.