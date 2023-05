Diva pop dos anos 90, atriz de Senhora do Destino relembra hits: 'Fui exportada'

Em entrevista à CARAS, cantora Gottsha relembrou início da carreira e como foi trabalhar em novelas como Senhora do Destino

Multi talentosa e cheia de autenticidade, a cantora Gottsha (53) é dona de uma história impressionante. Destaque na novela Senhora do Destino, que está em reprise no Canal Viva, ela foi uma das artistas brasileiras que conseguiu emplacar hits internacionais. "Fui exportada", disse ela.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gottsha relembrou o fato de ter se tornado uma das pioneiras no pop brasileiro. Ela confessou que na época não imaginava que poderia bombar tanto nas paradas, nem mesmo fora do país.

"De brincadeira eu resolvi fazer um trabalho todo em inglês, porque por muitos anos fiz curso de inglês e eu tinha facilidade com a língua norte-americana. Nessa brincadeira, acabei lançando uma música que foi um hino no Brasil e mais de 150 países do mundo ", disse ela, que pouco tempo depois entrou na trilha de Malhação: " Nadei contra a maré, fui exportada para vários países ".

Chamada até hoje de diva pop dos anos 90, Gottsha não nega que adora receber o carinho dos fãs saudosistas. "Eu fico muito honrada e orgulhosa de naquela época ter conseguido alcançar um público muito grande. Eu fiz apresentações pelo Brasil inteiro, abri shows internacionais", declarou a dona de hits como Break Out e No One To Answer.

Em um Brasil onde nomes como Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar e Luísa Sonza são aclamadas, Gottsha acredita que foi uma das artistas que contribuiu para que a música pop se tornasse um gênero tão querido.

"Acho que fui abertura de portas para alguns artistas. E isso para mim é muito bacana, você ser uma influenciadora sem estar na era digital é muito mais importante do que ser influencer hoje, que é mais fácil. Isso me dá muito orgulho de ter sido a primeira", afirmou.

PARTICIPAÇÃO EM NOVELAS

Depois de fazer participações pontuais em algumas novelas da Globo, Gottsha ganhou gosto pela televisão após ter sido surpreendida por um convite direto de Aguinaldo Silva, para ela estar em Senhora do Destino. O autor de novelas foi assistir um musical o qual ela estrelava e ficou apaixonado por sua performance no palco.

"Foi um presente que nunca imaginei que iria acontecer, porque eu não pensava em televisão. Até porque o meu físico, principalmente naquela época, não tinha muito a ver com os padrões globais. Eu era mais gordinha, então eu não pensava em televisão, por achar que aquilo não era para mim", relembrou a artista, que interpretou Crescilda, uma das funcionárias da loja de Maria do Carmo.

"Fazer novela era algo que eu não contava, porque eu sou muito do palco, gosto de estar em cena e sentir a plateia. Mas confesso que fiquei muito apaixonada pela televisão. É completamente diferente do teatro, não tem calor humano que é uma resposta imediata, mas tem uma resposta em larga escala", afirmou.

Em meio a trabalhos com dublagem, teatro musical e novelas, Gottsha ainda quer realizar novos sonhos, como estrelar séries e também aparecer no cinema. "Estou esperando convites. Quero muito fazer série, que é uma coisa que me interessa muito. Cinema também, porque eu já fiz dublagem", disse ela, que já dublou grandes sucessos da Disney como Enrolados e Frozen.

Sobre ter feito parte de Senhora do Destino, uma das novelas mais populares da TV Globo, Gottsha reforçou toda a sua gratidão e orgulho: "Foi uma novela que marcou um momento feliz, de tudo. Já tivemos muitas boas novelas, mas essa com Nazaré Tedesco e Maria do Carmo, foi inesquecível. Marcou todo o Brasil".