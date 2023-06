Discreto, Marco Pigossi surge agarradinho com namorado e fãs reagem: "Casalzão"

Que romance! Marco Pigossi e seu namorado italiano arrancaram elogios ao posarem juntos em um evento em Milão

O ator Marco Pigossi está curtindo uma temporada na Europa em boa companhia! O artista brasileiro foi visitar a terra natal do namorado italiano, o cineasta Marco Calvani, em Milão. Nesta terça-feira, 20, ele derreteu as redes sociais ao publicar um clique apaixonado ao lado do amado em um evento luxuoso.

No primeiro registro, Marco posa sozinho e exibe toda a sua beleza com um traje elegante. Na sequência, ele surgiu agarradinho ao namorado, dando um ‘chega mais’ e puxando o cineasta para perto. Sorridente, o casal interage com a equipe do evento nos cliques publicados no perfil oficial do ator no Instagram.

Ainda na publicação, Marco aparece dando um abraço no ator mexicano Alfonso Herrera, mais conhecido como Poncho, que ficou famoso por interpretar o personagem Miguel na novela mexicana ‘Rebeldes’. Para finalizar o post, o brasileiro ainda adicionou uma foto em que ele e o namorodo aparecem conversando com o diretor artístico Alessandro Sartori.

Na legenda, Marco foi discreto e agradeceu o convite para o evento: “Obrigada novamente, que prazer!”, ele escreveu. Mas nos comentários, os fãs só olharam para o casal apaixonado: “Se tem casal mais lindo, amado, querido, desconheço…”, um seguidor se derreteu. “Casalzão”, disse mais um. “O prazer é todo nosso”, brincou um terceiro.

Marco, que atualmente estrela a série da Netflix ‘Cidade Invisível’, assumiu o romance com o cineasta italiano em novembro de 2021. Na época, Pigossi agradeceu pelo carinho do público quando revelou o namoro e abriu o coração sobre aceitação: “A pessoa que se aceita e está feliz com o que é conhece uma força enorme”, ele declarou.

