Discreta quanto à vida pessoal, Liah Soares relembra momento de crise com Carlo Porto

Em entrevista à CARAS Brasil, cantora falou sobre relação discreta com Carlo Porto

Bastante presente nas redes sociais, a cantora Liah Soares afirma ter aprendido a dosar o que irá compartilhar com os seus fãs e seguidores. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista contou que costuma deixar sua intimidade longe dos holofotes e revelou já ter passado por uma crise no casamento com o marido, Carlo Porto, e ninguém ter ficado sabendo.

"Me considero uma pessoa reservada quanto ao íntimo. Eu e o Carlo [Porto] temos a nossa vida à parte , existe o casal e existe a família. Já tivemos uma fase que não estávamos bem, ficamos um tempo separados, voltamos e ninguém nunca soube. Antes de sermos um casal, entendemos que somos uma família", disse a artista.

Liah explica que prefere deixar os momentos em que está trabalhando para melhorar guardados, para sua intimidade. Para a artista, é preciso ter cuidado e responsabilidade sobre o que compartilhar nas redes sociais, e isso se estende, inclusive, para os conteúdos que compartilha sobre a sua filha com o ator, a pequena Maria Liz.

Leia também:Cantora Liah Soares une maternidade e música após filha com Carlo Porto

"Compartilho algumas coisas do meu dia a dia, até criei uma rede social da minha filha. Sou completamente encantada, só tenho vontade de postar foto dela, virei essa mãe [risos]", diz ela. Em seu perfil pessoal, ela costuma compartilhar também fotos de viagens, momentos em família e também coisas em que acredita, como sua fé e conexão com sua terra natal, Pará.

Apesar de ter uma relação leve com as redes, sabendo balancear o que publicar ou não, a esposa de Carlo Porto diz que também entende os perigos da internet, especialmente quando compartilha momentos de sua filha. Liah enxerga a web como um reflexo do mundo, tanto nas coisas boas, quanto nas ruins.

"A gente sabe que infelizmente existe pedofilia infantil, então temos que tomar cuidado com isso também. As redes acabaram virando uma terra de ninguém. Tento compartilhar coisas para o público que realmente está ali comigo, sinto muito amor e troca."

CONFIRA FOTOS DE LIAH SOARES, CARLO PORTO E MARIA LIZ