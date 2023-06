Cantora Liah Soares une maternidade e música após filha com Carlo Porto: 'Amor incondicional'

Em entrevista à CARAS Brasil, Liah Soares explica o projeto Planeta Liz, que surgiu da convivência com Carlo Porto e sua filha

Dois anos após descobrir o maior amor de sua vida, a cantora Liah Soares prepara o lançamento de Planeta Liz, projeto musical voltado ao público infantil e inspirado em sua filha, Maria Liz, fruto do relacionamento com o ator Carlo Porto. Para a artista, o trabalho, que estreia nesta sexta-feira, 30, às 19h, pode ser considerado o "fruto de um amor incondicional de uma mãe por sua filha".

Em entrevista à CARAS Brasil, Liah conta que as músicas surgiram naturalmente, no processo de introduzir a educação respeitosa à rotina de sua filha. A cantora explica que, por ter se tornado mãe durante a pandemia de Covid-19, ela e Carlo Porto não puderam contar com uma grande rede de apoio e precisaram ser criativos para criar a pequena .

"Percebi que através da música fica muito mais fácil abrir um canal de afeto direto no coração da criança, porque é divertido. Quando vi, já tinha criado diversas músicas na minha rotina", completa. A cantora diz que, apesar de já ter escrito músicas para o público juvenil, nunca tinha pensado em fazer um projeto voltado para a primeira infância.

Planeta Liz traz personagens em desenho animado representando sua filha e elementos de sua infância, no interior do Pará tendo a Floresta Amazônica como quintal. As faixas inéditas contam com parcerias de grandes nomes como Xuxa, Zeca Baleiro, Ivan Lins e a jovem Lorena Queiroz, que trabalhou com Carlo Porto em Carinha de Anjo, no SBT.

Liah conta que vê os benefícios da música diariamente na rotina de sua filha, e que também achou importante incluir questões de proteção ambiental no projeto, visando um futuro melhor para toda a geração. A cantora ainda revela que a pequena entendeu o projeto e entrou na brincadeira, mostrando ter uma forte veia artística.

"Às vezes eu brinco que criamos um monstrinho. Ela é muito artística, isso é indiscutível. Ela gosta, ela já sabe várias músicas memorizadas, e não somente canta como interpreta. Acho muito precoce para 2 anos, mas vamos deixar ela viver a infância dela. Eu e Carlo [Porto] queremos que ela siga seu caminho", acrescenta a cantora.

Para o futuro, a artista afirma já estar com as mãos na massa para outro projeto, apesar de estar focada no lançamento de Planeta Liz. Liah prepara agora um álbum de releituras de canções de Roberto Carlos, que ganham uma nova roupagem nos ritmos do Jazz e Bossa Nova. A ideia surgiu após uma parceria com o Rei, e agora ela espera a finalização da mixagem. "Uma coisa de cada vez."

