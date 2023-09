Discreta, filha de Carla Perez e Xanddy comenta vida amorosa: “O que importa é ser feliz”

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victória abre o coração sobre repercussão após confirmar seu namoro com uma mulher

Discreta em sua vida pessoal, Camilly Victória abriu uma exceção e usou as redes sociais nesta terça-feira, 5, para comentar os boatos envolvendo sua vida pessoal. Após confirmar seu relacionamento com outra mulher, a filha de Carla Perez e Xanddy fez questão de enfatizar que sua prioridade é a busca pela felicidade, independente da repercussão.

O assunto surgiu quando Camilly abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram. Além de revelar que está planejando novidades em sua carreira musical, a jovem também confirmou seu atual status de relacionamento. Ela contou que seu namoro com Edayzia, mais conhecida como Daze, segue firme e forte ao compartilhar um registro de mãos dadas com a amada.

Além disso, Camilly abriu o coração sobre a repercussão de sua sexualidade após assumir o romance: "Já me acostumei com boatos. Quem está feliz consigo mesmo não sai falando da vida de ninguém. O que importa é ser feliz consigo mesmo, verdadeira, cuidar de quem eu amo e da minha vida”, disse a cantora, que mora em Orlando, nos Estados Unidos.

Para quem não se lembra, a filha dos artistas brasileiros se envolveu em uma polêmica em junho deste ano, quando surgiram rumores de que ela estaria namorando outra mulher e o pai não teria apoiado o novo relacionamento. Na época, Camilly fez questão de desmentir os boatos sobre sua família através de suas redes sociais.

"Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com MUITO amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como EU sou, nem mais nem menos. Sempre deixaram muito claro que me apoiam em tudo”, a filha de Carla Perez e Xanddy declarou. Vale lembrar que além da cantora, os artistas também são pais do estudante Vitor Alexandre.

Namorada da filha de Carla Perez faz post após assumir relação:

No mês passado, Daze, a namorada de Camilly Victória também fez uma postagem nas redes sociais sobre sua vida pessoal. Reservada, ela chamou atenção ao compartilhar uma mensagem enigmática sobre a atual fase de sua vida após assumir o relacionamento com a cantora.