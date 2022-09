Diogo Nogueira publica foto coladinho com Paolla Oliveira: ''Saudade de tu''

O cantor Diogo Nogueira compartilhou um clique agarradinho com a namorada, Paolla Oliveira, e lamentou de saudade

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 12h07

Diogo Nogueira (41) usou as redes sociais e se derreteu pela namorada, Paolla Oliveira (40). O cantor relembrou uma selfie com a atriz e lamentou de saudade.

Na imagem, o casal aparece agarradinho curtindo um dia de sol renovando o visual. "Saudade de tu, garota", escreveu ele na legenda.

Recentemente, Paolla Oliveira decidiu se manifestar sobre os rumores de que teria se casado em segredo com Diogo Nogueira, seu namorado há mais de um ano. Os boatos surgiram após a atriz surgir nas redes sociais usando uma aliança de compromisso.

Em entrevista ao podcast GE Talks, do Spotify, a atriz esclareceu a situação e contou que o anel que estava usando no registro fazia parte do figurino de Pat, sua personagem na novela Cara e Coragem, da TV Globo.

PAOLLA OLIVEIRA E DIOGO NOGUEIRA CURTEM CASAMENTO JUNTOS

Alerta de casalzão! Paolla Oliveira (40) e Diogo Nogueira (41) marcaram presença no casamento do empresário João Camargo com Beatriz Fazzio. E claro que a noite especial contou com registros especiais! No perfil do Instagram, a atriz posou com o namorado e cantor, e arrancou elogios dos seguidores com os looks poderosos para o evento. "Sobre ontem a noite", escreveu ela na legenda da publicação.

