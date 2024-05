Diogo Defante comenta reação do público após cirurgia no olho: "Inevitável"

O humorista Diogo Defante falou sobre a nova aparência do seu olho após cirurgia na pálpebra e disse estar satisfeito com a reação do público

O humorista Diogo Defante falou sobre a nova aparência do seu olho após cirurgia na pálpebra. Ele passou pela cirurgia há alguns meses e, durante a recuperação, usou um tapa-olho para cobrir a região. "Agora eu tô todo vaidosinho", brincou. O humorista marcou presença no pré-jogo do Futebol Solidário, realizado neste domingo, 26, no Maracanã, no RJ.

A iniciativa reuniu nomes do esporte e celebridades com o objetivo de arrecadar e incentivar doações para o povo gaúcho. Ao GShow, ele comentou estar satisfeito com o resultado e com a reação do público. "A galera tá felizona com o resultado. Mas na internet a gracinha é inevitável. A galera tá pedindo pra eu voltar no cirurgião pra ele derrubar de novo. [Alguns falaram que] 'era o charme'", disse.

Defante, que passou por quatro intervenções, explicou que seu quadro estava piorando gradativamente e que a cirurgia era inevitável. Ele afirmou que sua principal motivação foi a questão de saúde, mais do que a estética. Além disso, relatou como foi o pós-operatório, acompanhado pela equipe do Domingão.

"Eles viram o meu drama. Eu estava tomando remédio pesado e ficava meio grogue, gravando. Luciano (Huck), Dona Déa e Lívia (Andrade) ficaram aliviados me vendo assim [bem e recuperado] hoje. Foi chá revelação do olho. E, tipo assim, bem mais disposto, né? Porque o remédio dá uma derrubada na gente. Eu estava meio cabisbaixo, o humor meio alterado. Só que agora, não. Agora já tô, tipo, Dioguinho 2.0.", falou.

Exercícios físicos

Recuperado, ele conta que quer voltar a praticar exercícios. "Eu quero voltar a me exercitar, pois tive que parar. Já dei uma desinchada boa. O remédio pega muito. É corticoide, pesado, tipo uma bomba. E eu tive que tomar, não teve jeito. Mas tô livre do meu problema, tô curado. Tô muito feliz e tô voltando. A minha malemolência voltou!", contou.