Fim do mistério! Diogo Defante exibe resultado da cirurgia no olho

Integrante do Domingão com Huck, o humorista Diogo Defante mostrou como ficou o resultado da cirurgia para resolver o olho caído

O humorista Diogo Defante acabou com o mistério sobre a nova aparência do seu olho após cirurgia na pálpebra. Ele fez a cirurgia há alguns meses e estava usando um tapa-olho para cobrir a região durante a recuperação. Agora, o artista tirou o acessório e exibiu o resultado do procedimento.

Diogo mostrou o seu olho depois de um ‘chá revelação’ na internet. Ele ficou algumas horas em uma live no YouTube e, no final, exibiu o clipe da música Gari, do álbum Tífane. No desfecho do clipe, ele exibiu o resultado da cirurgia.

O humorista realizou a cirurgia de ptose palpebral, na qual corrigiu uma condição que dava o aspecto de olho caído do lado esquerdo.

Há pouco tempo, Defante contou que seu olho começou a ficar caído há 10 anos, mas ele decidiu assumir a condição como uma característica. Ele decidiu fazer a cirurgia ao passar por uma consulta em 2023 e ver uma comparação do seu olho em fotos de antes e depois. Além disso, ele também estava tendo uma perda da visão.

Diogo Defante mostra o resultado da cirurgia no olho - Foto: Reprodução / YouTube

Diogo Defante falou sobre a cirurgia em fevereiro

O humorista Diogo Defante revelou que passou por uma cirurgia no olho. Ele disse que fez o procedimento para corrigir a aparência de ‘olho caído’ em seu rosto.

Em um post nas redes sociais, ele mostrou as fotos no hospital e comemorou o sucesso do procedimento.

"Fim de uma era. Obrigado @drandreborba pelo carinho e por me tranquilizar tanto nesses anos de insegurança extrema sobre fazer essa cirurgia tão delicada. Já tava com a visão prejudicada e não pude mais adiar. Espero que vocês reclamem bastante nos comentários, porque o olinho caído que vocês tanto amam se foi. Vou voltar com tudo agora pras gravações, mas cuidando bem desse pós operatório. Assim que tiver 100% mostro para vocês", disse ele na legenda.