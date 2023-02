Dilsinho desabafa sobre agenda de shows e Carnaval

O cantor usou suas redes sociais para compartilhar cansaço: "Preciso descansar"

Nesta quarta-feira, 22, Dilsinho (30) desabafou com seus seguidores no Instagram sobre a rotina cansativa que está vivendo sobre suas agendas de Show e Carnaval.

"O Carnaval esse ano foi intenso, não só pelas circunstâncias normais, mas já venho de viagens a Portugal, Angola, e direto na agenda de Carnaval. São mais de 20 dias praticamente sem dormir, longe de casa, da minha família, comendo quando dá. Confesso que não é fácil, mas também ninguém falou que seria", disse.

"Quando comecei tinha 13 anos de idade e eu já tinha um propósito, nunca deixei que nada me tirasse da caminhada e espero que Deus me dê forças para seguir. Que seja feita a tua vontade, amém!", continuou ele.

Por fim, o cantor disse que precisa descansar.

Recentemente, o cantor fez um show no BBB, no último sábado, 18, fazendo a alegria e diversão dos dos participantes. Ele quebrou o protocolo e desceu do palco para cantar ao lado dos brothers. "Depois eu levo esporro", disse ele ao decidir ir em direção aos confinados do reality show da TV Globo. Os participantes vibraram com a atitude do artista e soltaram a voz ao lado dele.

Após a apresentação, Dilsinho compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo do momento em que desce para cantar com os brothes, e aproveitou para pedir desculpas para o Big Boss, Boninho (61). "Boninho, me perdoa", escreveu ele.

Dilsinho bebe com MC Guimê Além de cantar ao lado dos participantes, o cantor ainda bebeu no copo de MC Guimê. O momento viralizou nas redes sociais. "Dilsinho, soltou várias indiretas, foi pro meio da galera, bebeu a bebeu a bebida que o Guimé deu. Se ele vai voltar a pisar na Globo eu não sei, mas saiba que você foi incrível, digo é não peço segredo: Melhor show até agora", disse uma internauta