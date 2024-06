Diferença de idade: Veja os famosos que são casados com pessoas mais novas

Existe idade para o amor? Confira quatro casais famosos que possuem grande diferença de idade de seus companheiros e falam abertamente sobre isso

Na última quarta-feira, 12, o ex-galã da Globo, Edson Fieschi (60), assumiu seu namoro com o modelo Alexandre Vesper (19), através das redes sociais. O ator publicou uma foto ao lado do amado no Dia dos Namorados, com a legenda: “Dia de prainha! De comemorar” e os seguidores felicitaram o casal pela relação.

A diferença de idade é um assunto divide opiniões, mas polêmicas a parte, separamos alguns casais famosos que possuem uma grande diferença de idade dos seus companheiros e não se importam em mostrar que estão amando. Confira;

Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues

Com 40 anos de diferença, o comediante Carlos Alberto de Nóbrega (88) e a médica Renata Domingues (48), são casados desde 2018. Em 2022, Carlos Alberto esteve no Vênus Podcast e falou sobre o preconceito que enfrentou fora do país: “Sabe essas senhoras americanas que te olham assim, de cima para baixo? Me viam com ela e ficavam olhando.” contou na ocasião.

Recentemente, o artista contou no programa Eliana, no SBT, como conheceu a esposa, ele disse que a viu com um rapaz grandão, forte e jovem e pensou que não teria chance, mas mais tarde descobriu que o jovem era, na verdade, filho dela. O casal iniciou o namoro em 2016.

José de Abreu e Carol Junger

José de Abreu (76), ator da Globo, vive junto com a maquiadora Carolynne Junger (24), há 4 anos. O casal, que tem uma diferença de idade de 52 anos, não se importa com as críticas e demonstra através das redes sociais, que vivem muito bem.

O ator tece elogios e declarações à amada no seu Instagram: "Quatro anos de vida juntos. Quatro anos de amor vívidos, vividos plenamente. Te amo, Carol." escreveu recentemente, quando completaram 4 anos juntos. E ela respondeu: "Muito feliz em completar 4 anos ao seu lado. Te amo, Zé!"

Os dois se conheceram na Praia do Pepê, em 2019. A Carol contou em entrevista a revista Quem, como tudo aconteceu: "Começamos a conversar, logo ficamos íntimos e fomos viajar. Um mês depois fomos morar juntos na casa dele na Barra."

Ainda à Quem, sobre a diferenca de idade, Carol mostrou não se importar: "Não entre nós dois, e sim para as outras pessoas, porque quando a gente gosta de alguém, a gente não pensa o tempo todo na idade dele. O Zé é uma pessoa muito jovem, eu sou uma pessoa mais cabeça, então a gente não tem problemas de geração." Finalizou.

Lulu Santos e Clebson Teixeira

Lulu Santos (71) e Clebson Teixeira (32), vivem um romance muito elogiado nas redes sociais. O casal possui uma diferença de idade de 39 anos e se casaram em 2019. Em entrevista para o Conversa com Bial, na Globo, Lulu falou sobre o amado: “Foi o romantismo dele que de fato me conquistou. O fato dele demonstrar o sentimento de uma forma tão direta, com tanta certeza. Tem uma verdade aí, um sentimento, no começo fiquei assustado, mas logo depois passou.” relembrou o cantor.

O casal se conheceu através do Instagram, em 2018 e Lulu, apaixonado, chegou a lançar o álbum Pra Sempre, em homenagem ao marido. Recentemente, Clebson fez aniversário e Lulu fez questão de escrever para o marido nas redes sociais: “Todos os meus dias são seus, o de hoje, duplamente. Feliz Aniversário, meu amor!”

Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Casados desde 2015, após 2 anos de namoro, Roberto Justus (69) e Ana Paula Siebert (36), se mostram apaixonados nas redes sociais. Discretos e elegantes, o casal já falou sobre a diferença de idade de 33 anos entre eles, através do Instagram:“Essa coisa do preconceito pela diferença de idade acho que teve muito lá no começo. Hoje em dia não tem mais, graças a Deus! Até porque idade é uma coisa que está na nossa cabeça, não tem nada a ver. Isso é uma coisa muito boba.” opinou Ana.

Já Justus, completou: "Preconceito para mim é ignorância, porque não tem regra. Tem gente da mesma idade que é feliz. Tem gente que a mulher é mais velha e são felizes, ou o homem é mais velho. Não tem regra nenhuma. Eu tenho uma energia muito grande, uma saúde muito grande. Acho que a Paula não sente falta nenhuma na diferença se eu tivesse 20 anos a menos ou não. Então, é uma bobagem muito grande. O que importa é ser feliz, não importa com que idade” finalizou.

Eles são pais de Vichy, de 4 anos.