Diego Martins comemora primeira vez na Disney: 'Dinheiro do meu trabalho'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Diego Martins detalha sobre primeiro viagem internacional e adianta sobre próximos passos na carreira

O ator Diego Martins (26) após lançamento de EP e sucesso com sua atuação em Terra e Paixão, agora está de férias, o artista pousou em Orlando, com mais duas amigas, para aproveitar sua primeira viagem internacional de turismo. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comenta sobre a experiência: "Viajar com o dinheiro do meu trabalho".

Diego já tinha viajado para fora do Brasil para gravações do filme Viva a Vida, o longa foi rodado em Israel, mas reforça que essa é sua primeira viagem internacional para se divertir e aproveitar férias: "Essa é a primeira que de fato estou indo para curtir. E eu sempre quis e minha criança interior sempre quis ir para Disney, para parques, eu adoro parques de diversão e montanha-russa”.

O destino da viagem do ator além de Orlando também tem Nova Iorque como próxima parada. Diego é conhecido desde 2016 quando participou do X Factor Brasil, mas foi no ano passado, após integrar o elenco da novela Terra e Paixão, da TV Globo, que o ator furou a bolha e recebeu ainda mais reconhecimento pelo seu talento.

"Ano passado foi de muito trabalho realmente. Eu amo ficar cansado de trabalhar, porque de fato eu amo trabalhar, mas poder viajar com as minhas amigas e viajar com o dinheiro do meu trabalho é muito gratificante. Eu sinto que é um descanso que eu mereço comigo mesmo", declara.

Colhendo os frutos

Além de comentar sobre a viagem, Diego adianta sobre os próximos projetos da carreira, entre eles, o ator terá a estreia da peça Priscilla, a rainha do deserto. O musical estreia no dia 7 de junho e também terá Reynaldo Gianecchini (51) no elenco.

"Um musical icônico, muito afim de fazer, assim que chegou eu não tive dúvidas. É um musical que todo mundo conhece, um filme conhecido. Vai ser muito legal trazer esse texto é temática para 2024. Estou muito animado para as pessoas assistirem e conhecerem os personagens e a peça", comenta.

Ao ser questionado sobre os próximos projetos da carreira, o ator comenta que terá muitas novidades, além de explorar ainda mais o seu lado como cantor depois do sucesso que teve com seu personagem na última novela.

"Tem essa estreia do Priscilla, tem um EP para lançar com músicas que vocês já ouviram, logo mais tem música nova e depois um EP todo novo, com muita referência legal que queremos colocar no mundo. Vai ser uma delícia poder dar essa atenção para música", finaliza.