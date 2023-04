Dia da Sogra: Veja lista de celebridades que têm sogras famosas

Comemorado em 28 de abril, o Dia da Sogra se tornou um dos assuntos mais buscados nesta sexta-feira

O Dia da Sogra é comemorado em 28 de abril e, nesta sexta-feira, o assunto ficou entre os tópicos mais procurados segundo o Google Trends. A data é bastante especial para quem tem uma boa relação com essa pessoa tão importante na vida e na dinâmica familiar. Relembre a seguir celebridades que têm sogras famosas.

A influenciadora digital Virginia Fonseca é nora da jornalista Poliana Rocha. As duas costumam aparecer bastante nas redes sociais, ao lado de Zé Felipe, marido da empresária, e do cantor Leonardo. Juntas, elas compartilham fotos ao lado de Maria Alice e Maria Flor e já chegaram até a posar com biquínis idênticos.

O jornalista César Tralli tem como sogra a apresentadora e ex-modelo Helô Pinheiro. O apresentador do Jornal Hoje, da Globo, é casado com a também jornalista Ticiane Pinheiro desde 2017. Juntos, os dois tiveram a pequena Manoella, e também costumam passar o tempo com Rafa Justus, fruto do relacionamento de Ticiane com o empresário Roberto Justus.

O ator Chico Díaz é genro de ninguém menos que Marieta Severo. Nascido no México e irmão do também ator Enrique Díaz, ele é casado com Sílvia Buarque de Holanda, atriz ítalo-brasileira filha de Severo e do músico Chico Buarque. Juntos, os dois tiveram uma filha, Irene Díaz que hoje tem 17 anos.

O cantor gospel João Figueiredo tem como sogra a cantora e apresentadora Xuxa, a eterna Rainha dos baixinhos. Casado com Sasha desde 2021, ele e a artista têm uma boa relação, aparecendo juntos em registros e trocando elogios em entrevistas. Mais recentemente, Xuxa já revelou o desejo de se tornar avó.

A atriz Regiane Alves teve durante anos Regina Duarte como sogra. Ela foi casada de 2010 à 2017 com João Gomez, com quem teve dois filhos João Gabriel e Antônio. Atualmente, a artista está no ar na novela Vai na Fé, trama das 19h da Globo, e interpreta Clara, a mãe de Rafa, personagem vivido por CaioManhete.

Outra celebridade que também tem uma famosa como ex-sogra é Sabrina Sato. A apresentadora viveu um relacionamento com Duda Nagle, filho da jornalista Leda Nagle, desde 2016. Juntos, eles tiveram a pequena Zoe e anunciaram o divórcio em 2023. Sato e Leda costumavam aparecer juntas em fotos e registros compartilhados nas redes sociais.

A atriz Daniele Valente, mais conhecida como Dani Valente, tem como sogra a jornalista e apresentadora Marília Gabriela. Casada com Christiano Cochrane desde 2008, ela tem uma boa relação com a sogra. Dani ficou conhecida ao interpretar Natália na série Confissões de Adolescente e a antagonista Flávia na quarta temporada de Malhação.