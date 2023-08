Destino da fortuna? Mãe de Larissa Manoela colocou dinheiro em empresa da comadre

Mãe de Larissa Manoela colocou dinheiro em empresa da comadre, revela jornal

Vivendo uma série de divergências na relação com a filha, a mãe da Larissa Manoela investiu dinheiro para se tornar sócia de um novo empreendimento - e dessa vez, os valores foram colocados em uma empresa da família no Paraná.

Segundo informações do jornal 'Extra' desta quarta-feira, 22, Silvana Taques é uma das proprietárias de uma fábrica de sorvetes. A compra aconteceu em agosto do ano passado, quando ela começou a transferir valores das contas bancárias da empresa da filha.

O jornal apurou que ela é dona de parte da Drivana Franquias Ltda, que está localizada em São Mateus do Sul, no interior do Paraná. A fábrica é especializa em sorvetes e açaí. A outra sócia da empresa é Adriane dos Santos, sua comadre.

Ontem, informações revelaram que a mãe da atriz estava no Serasa após a não quitação de uma dívida. A revelação foi feita pelo portal Leo Dias. Segundo o veículo, ela não quitou uma compra de R$ 599,00. O valor é devido desde abril e ainda não foi pago pela mãe da atriz. Boatos afirmam que a dívida foi adquirida em uma loja de departamentos.

Presenciou vexame

Ex-jornalista do programa A Tarde é Sua, Cíntia Lima decidiu tornar pública uma situação que presenciou envolvendo Larissa Manoela e a mãe, Silvana Taques. Segundo ela, houve uma discussão na frente de toda a imprensa.

No relato ao 'Link Podcast', ela contou que viu tudo o que aconteceu e classificou a situação como uma "situação horrorosa", já que ela ficou exposta em público em uma situação vexatória.

"Aquilo foi terrível. Foi um horror. A mãe dela era de uma indelicadeza com a menina. Nós da imprensa ali, a gente estava tendo que lidar com uma situação horrorosa, onde a menina tomava várias e várias broncas da mãe atrás de uma porta de vidro e ao mesmo tempo tinha que entrar na festa e sorrir para todos nós. Ali é só um pedacinho de um quebra-cabeça que está se formando agora", disse ao programa apresentado por Felipeh Campos.