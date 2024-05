Descubra quais são os casais famosos considerados incompatíveis pela astrologia

Por que casais de celebridades como Virginia Fonseca e Zé Felipe podem ser considerados incompatíveis? A astrologia explica!

Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão realizados! Prestes a celebrar o terceiro aniversário da primogênita, Maria Alice, ao lado da caçula, Maria Flor, e à espera do terceiro herdeiro juntos, José Leonardo, quem vê de fora não imagina que os signos dos artistas são considerados incompatíveis. Descubra por que essas combinações são vistas como desafiadoras segundo a astrologia.

Virginia Fonseca e Zé Felipe:

Enquanto Virginia Fonseca é do signo de Áries, Zé Felipe nasceu sob o signo de Touro. A influenciadora tem uma postura mais teimosa, aventureira e direta. Por outro lado, o filho do cantor sertanejo Leonardo é mais tranquilo, valoriza a segurança e a sutileza, como podemos observar em suas personalidades, que são bastante distintas.

Apesar de serem signos opostos e considerados por muitos como compatíveis, é possível reduzir conflitos e confusões ao equilibrar as expectativas e ‘pisar no freio’. Embora não tenham ‘match’ astrológico, Virginia e Zé mostram que o amor supera as adversidades e estão construindo uma família feliz com as duas herdeiras e o bebê que está por vir.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Justin Bieber e Hailey Bieber:

Assim como Virginia e Zé Felipe, Justin Bieber e Hailey Bieber também são um exemplo de que o amor pode superar as diferenças. O dono do hit 'Baby' é de Peixes, um signo conhecido por ser tranquilo e que valoriza a estabilidade, paixão e assertividade. Enquanto isso, Hailey é sagitariana e adora a liberdade e espontaneidade.

Durante as discussões, eles precisam se esforçar para não transformar uma tempestade em um copo d'água. Apesar da incompatibilidade astrológica, Hailey e Justin também demonstram que alcançaram a estabilidade após idas e vindas, e além de terem oficializado a união, revelaram recentemente que esperam seu primeiro herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

Jennifer Lopez e Ben Affleck:

Por outro lado, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck parece estar na corda bamba, com rumores de um divórcio circulando há semanas. Embora tenham testado a compatibilidade anteriormente e terminado o noivado poucos dias antes de subirem ao altar nos anos 2000, eles decidiram dar uma nova chance ao amor e enfrentam mais desafios.

Inclusive, a astrologia pode ser apontada como uma possível razão para as desavenças. O motivo? É que os dois artistas são leoninos que prezam pelo controle no relacionamento. Segundo rumores, o casamento não anda bem justamente porque ‘ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela’, afirmaram fontes da revista Life & Style.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prime Video (@primevideo)

Jennifer Lopez dá resposta afiada ao ser questionada sobre divórcio com Ben Affleck:

Na última quarta-feira, 22, Jennifer Lopez participou de uma coletiva de imprensa para falar sobre seu novo projeto, o filme 'Atlas', da Netflix. No entanto, os holofotes rapidamente se voltaram para os rumores envolvendo sua vida pessoal e a atriz deu uma resposta afiada ao ser questionada por um jornalista sobre o suposto divórcio com Ben Affleck.